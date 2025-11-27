Conference League: Fiorentina sconfitta al Franchi 1-0 dall’Aek ATENE

Serata amara per la Fiorentina che al Franchi deve cedere le ‘armi’ all’AEK Atene.

I greci battono i viola 1.0 grazie al gol messo a segno da Gacinovic, che insacca in tap-in al 34′. I viola inseriscono anche Kean, ma non riescono a rimontare e rischiano di subire il bis. Notte fonda per la Fiorentina, che non vince dal 23 ottobre. Viola che preciptano in 17a posizione: sei punti per i viola, l’Aek (7) li scavalca. La crisi è continua per i toscani, che non vincono dal 23 ottobre e dal match col Rapid Vienna: da allora, quattro ko e tre pari.



IL TABELLINO



FIORENTINA (3-5-2) – de Gea ; Pongracic , Comuzzo , Ranieri (35′ st Viti ); Fortini (35′ st Fazzini ), Mandragora , Nicolussi Caviglia (35′ st Fagioli s), Ndour (20′ st Kean ), Parisi (20′ st Kouadio ); Gudmundsson , Dzeko 6. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Pablo Marí, Košpo, Richardson, Piccoli. All. Vanoli.



AEK ATENE (4-4-1-1) – Strakosha 6.; Rota , Moukoudi , Relvas , Pilios ; Gacinovic (37′ st Grujic ), Pineda , Pereyra (22′ st Mantalos ), Koita (22′ st Zini [44′ st Penrice ); Marin ; Jovic . A disposizione: Angelopoulos, Brignoli, Vida, Kosidis, Chrysopoulos. All. Nikolic.



Arbitro: Jones (Ing)



Marcatori: 34′ Gacinovic (A).



Ammoniti: Gudmundsson (F), Pereyra (A), Pilios (A), Pongracic (F), Mandragora (F).