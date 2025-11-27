Conference League , le partite della 4a giornata e dove vederle in Tv

Il programma della quarta giornata

Giovedì 27 novembre ore 18:45 (Diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW) AZ Alkmaar – Shelbourne Hamrun Spartans – Lincoln Red Imps Zrinjski Mostar – Haacken Lech Poznan – Losanna Omonia – Dinamo Kiev Rakow Czestochowa – Rapid Vienna Sigma Olomouc – NK Celje U Craiova – Mainz Slovan Bratislava – Rayo Vallecano Giovedì 27 novembre ore 21 (Diretta gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW) Fiorentina – AEK Atene (Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, streaming su Sky Go e NOW) Breidablik – Samsunspor Drita – Shkendija Rijeka – Larnaca Jagiellonia – Kuopio Legia Varsavia – Sparta Praga Strasburgo – Crystal Palace Shamrock Rovers – Shakhtar Donetsk