Eureopa League: Roma – Midtjylland, le probabili formazioni

Novembre 27, 2025
scritto daRedazione

Roma-Midtjylland , gialorossi in campo questa sera match valido la quinta giornata della fase campionato di Europa League.

La partita si giocherà oggi, giovedì 27 novembre con calcio d’inizio alle ore 18:45.

I giallorossi dopo la vittoria conquistata in casa della Cremonese in campionato hanno consolidato il primo posto in solitaria in Serie A viaggiano a quota 6 punti bella competizione europea , mentre il Midtjylland, guida a a classifica in prima posizione.

Gasperini potrebbe perciò puntare a scherare un 3-4-2-1 con Ferguso terminale in attacco davanti a Pellegrini e Soulè. n in attacco


Roma-Midtjylland, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, Cristante, El Ayanoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

MIDTJYLLAND (3-4-2-1): Olafsson; Lee, Sorensen, Diao; Osorio, Billing, Castillo, Bak; Gogorza, Cho; Franculino. All. Tullberg.


Sarà il montenegrino Nikola Dabanovic l’arbitro designato dall’Uefa a dirigere Roma-Midtjylland. Assistenti Vladan Todorović e Srđan Jovanović, quarto ufficiale Milos Boskovic; al var il portoghese Tiago Martins, avar il tedesco Soren Storks.


Novembre 27, 2025
scritto daRedazione
