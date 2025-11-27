Europa League : Bologna – Salisburgo , le probabili formazioni

Il Bologna scende in campo per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League e affronterà il Salisburgo, calcio d’inizio ale ore 21.

La squadra di Vincenzo Italiano, viaggia benissimo in campionato e punta a dare continuitaà anche nella competizione europea

Nel Bologna: Lykogiannis è fuori per squalifica, mentre Cambiaghi e Rowe non sono disponibili. Miranda rappresenta la soluzione naturale, ma non è escluso che Bernardeschi venga arretrato per coprire la corsia mancina.

Gli avversari austriaci arrivano dalla sorprendente sconfitta interna contro il Tirol, ma restano comunque primi in classifica nel loro campionato. In mezzo al campo resta aperto il ballottaggio tra Bidstrup e Diabatè, mentre in attacco si contendono una maglia da titolare Bischoff e Alajbegovic.

Le propbabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1):Ravaglia; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano.

SALISBURGO (4-2-3-1): Schlager; Lainer, Schuster, Rasmussen, Terzic; Bidstrup, Kjaergaard; Baidoo, Kitano, Bischoff; Vertessen. Allenatore: Letsch.

L’arbitro designato: Igor Pajac (HRV) assistito da Zobenica (HRV) e Mihalj (HRV), con quarto uomo Lovric (HRV) e addetti VAR Bebek (HRV) e Salisbury (ENG)