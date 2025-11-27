Bologna , Italiano:”I nuovi ingressi potevano permetterci di fare altri gol”

Vincenzo Italiano si gode la bella vittoria contro il Salisburgo (4-1), e guada con fiducia il rpsiegue dei rossoblù nella competizione europea. “I ragazzi sul 3-1 hanno abbassato l’attenzione e abbiamo subito quelle due o tre azioni pericolose, però ci può stare, alla fine tutto è andato per il verso giusto – le parole del tecnico a Sky -.Classifica? Siamo tutti lì e a pochi punti dall’ottavo posto. In una classifica così corta e con risultati a sorpresa possiamo fare il nostro. Stiamo continuando a fare bene e dobbiamo continuare così”.