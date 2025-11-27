Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Oggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Europa league: Bologna - Salisburgo 4-1
Bologna , Italiano:”I nuovi ingressi potevano permetterci di fare altri gol”
Como , Fabregas:" Nico Paz? Non escluso che possa rimanere anche l'anno prossimo"

Bologna , Italiano:”I nuovi ingressi potevano permetterci di fare altri gol”

Novembre 27, 2025
scritto daRedazione

Vincenzo Italiano si gode la bella vittoria contro il Salisburgo (4-1), e guada con fiducia il rpsiegue dei rossoblù nella competizione europea. “I ragazzi sul 3-1 hanno abbassato l’attenzione e abbiamo subito quelle due o tre azioni pericolose, però ci può stare, alla fine tutto è andato per il verso giusto – le parole del tecnico a Sky -.Classifica? Siamo tutti lì e a pochi punti dall’ottavo posto. In una classifica così corta e con risultati a sorpresa possiamo fare il nostro. Stiamo continuando a fare bene e dobbiamo continuare così”.

Novembre 27, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Europa league: Bologna - Salisburgo 4-1

Novembre 27, 2025
Articolo successivo

Como , Fabregas:" Nico Paz? Non escluso che possa rimanere anche l'anno prossimo"

Novembre 27, 2025

Recommended for You

Europa League : Bologna – Salisburgo , le probabili formazioni

Eureopa League: Roma – Midtjylland, le probabili formazioni

Conference League , le partite della 4a giornata e dove vederle in Tv