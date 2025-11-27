Europa League: Roma Midtjylland 2-1

Nella quinta giornata di Europa League la Roma batte 2-1 il Midtjylland

Allo stadio Olimpico El Aynaoui al 7′ porta in vantaggio i giallorossi con una bella girata al volo su cross di Celik. Nella rirpesa al 38′ El Shaarawy, subentrato al postodi Pellegrini raddoppia: l’attaccante raccoglie un preciso passaggio del neo-entrato Bailey e batte il portiere con un tiro ravvicinato. Al minuto 87, però, gli ospiti accorciano le distanze: Simsir va via con troppa facilità a Wesley (il peggiore dei suoi) e mette in mezzo per Paulinho che insacca. Nel finale gli ospiti ci provano a raddrizzare il match ma, il risultato non cambia .la Roma centra la prima vittoria in Europa League all’Olimpico e rilancia le sue ambizioni di alta classifica anche in questa competizione.

IL TABELLINO

Roma-Midtjylland 2-1

Roma (3-4-2-1): Svilar ; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik (34′ st Tsimikas), El Aynaoui , Koné (27′ Cristante ), Wesley ; Soulé (17′ st Ferguson ), Pellegrini (17′ st El Shaarawy ); Dybala (34′ st Bailey ). A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Hermoso, Ziolkowski, Pisilli. Allenatore: Gasperini

Midtjylland (5-3-2): Olafsson ; Mbabu , Diao , Erlic , Bech , Jensen (22′ st Paulinho ); Castillo (16′ st Byskov ), Bravo (1′ st Junior Brumado ), Billing; Gogorza (1’st Osorio ), Franculino (31′ st Simsir ). A disp.: Lossl, Ugboh, Lee, Guesung Cho, Andreasen, Djabi, Daniel Silva, Etim. Allenatore: Tullberg

Arbitro: Dabanovic (Montenegro)

Marcatori: 7′ El Aynaoui (R), 38 st’ El Shaarawy (R), 43′ st Paulinho (M)

Ammoniti: Cristante (R), Mancini (R), Osorio (M), Erlic (M), Bech (M)