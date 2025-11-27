Basket, qualificazioni Mondiali 2027. Italia sconfitta dall’Islanda

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Novembre 27, 2025
scritto daRedazione

Non inizia col piede giusto l’era di Luca Banchi come ct dell’Italbasket, impegnata nelle qualificazioni agli Mondiali 2027. Gli azzurri, decimati dalle assenze e costretti a schierare una formazione molto rimaneggiata, perdono infatti in casa contro l’Islanda. I 19 punti di Casarin e i 16 di Procida non bastano per frenare l’impeto degli scandinavi, che giocano una grande partita e vincono 81-76. Sugli scudi Fridriksson (29).Domenica da una sfida ancora più dura: si giocherà contro la Lituania, che quest’oggi sfidava la Gran Bretagna. 

Novembre 27, 2025
scritto daRedazione
