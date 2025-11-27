Basket, qualificazioni Mondiali 2027. Italia sconfitta dall’Islanda

Non inizia col piede giusto l’era di Luca Banchi come ct dell’Italbasket, impegnata nelle qualificazioni agli Mondiali 2027. Gli azzurri, decimati dalle assenze e costretti a schierare una formazione molto rimaneggiata, perdono infatti in casa contro l’Islanda. I 19 punti di Casarin e i 16 di Procida non bastano per frenare l’impeto degli scandinavi, che giocano una grande partita e vincono 81-76. Sugli scudi Fridriksson (29).Domenica da una sfida ancora più dura: si giocherà contro la Lituania, che quest’oggi sfidava la Gran Bretagna.