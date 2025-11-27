Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Oggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Basket, qualificazioni Mondiali 2027. Italia sconfitta dall'Islanda
Roma . Gasperini:”e’una vittoria che ci migliora”
Europa League , tutti i risultati 5a giornata

Roma . Gasperini:”e’una vittoria che ci migliora”

Novembre 27, 2025
scritto daRedazione

La Roma centra il primo successo in casa in Europa League battendo 2-1 il Midtjylland . Nonostante il risultato, Gasperini appare soddisfatto a metà: “E’ una vittoria che ci migliora anche di molto la classifica, ottenuta contro un’ottima squadra, ma non abbiamo fatto una grande partita. Mi aspettavo potessimo fare meglio sul piano tecnico ma è anche vero che si gioca tanto”.”Konè? Ha preso una brutta entrata sulla caviglia e questo gli ha creato una piccola distorsione. Vediamo nei prossimi giorni”.

 

Novembre 27, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Basket, qualificazioni Mondiali 2027. Italia sconfitta dall'Islanda

Novembre 27, 2025
Articolo successivo

Europa League , tutti i risultati 5a giornata

Novembre 27, 2025

Recommended for You

Bologna , Italiano:”I nuovi ingressi potevano permetterci di fare altri gol”

Europa League : Bologna – Salisburgo , le probabili formazioni

Eureopa League: Roma – Midtjylland, le probabili formazioni

Conference League , le partite della 4a giornata e dove vederle in Tv