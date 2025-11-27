Europa League , tutti i risultati 5a giornata

Aston Villa-Young Boys 2-1 27′ e 42′ Malen (A), 90′ Monteiro (Y)
Fenerbahce-Ferencvaros 1-1 66′ Varga (Fr), 69′ Talisca (Fn)
Viktoria Plzen-Friburgo 0-0
Porto-Nizza 3-0 1′ e 33′ Veiga, 61′ rig. Omorodion
Feyenoord-Celtic 1-3 11′ Ueda (F), 31′ Yang (C), 43′ Hatate (C), 82′ Nygren (C)
Ludogorets-Celta Vigo 3-1 11′ rig., 49′ e 62′ rig. Stanic (L), 70′ Duran (C)
Lilla-Dinamo Zagabria 4-0 21′ Correia, 36′ Mukau, 69′ Igamane, 86′ André Paok-Brann 1-1 64′ Ivanusec (P), 89′ Kornvig (B)
Rangers-Braga 1-1 45+3′ rig. Tavernier (R), 69′ Martinez (B)
Genk-Basilea 2-1 14′ Oh (G), 45+2′ Karetsas (G), 57′ Otele (B)
Go Ahead Eagles-Stoccarda 0-4 20′ e 35′ Leweling, 59′ El Khannouss, 90+3′ Bounani
Maccabi Tel Aviv-Lione 0-6 4′ Abner, 25′ Tolisso, 35′ rig. Niakhate, 51′ e 53′ Tolisso, 62′ Karabec
Panathinaikos-Sturm Graz 2-1 18′ Swiderski (P), 34′ Kiteishvili (S), 74′ Calabria (P)
Nottingham Forest-Malmo 3-0 28′ Yates, 44′ Kalimuendo, 59′ Milenkovic
Stella Rossa-Steaua Bucarest 1-0 50′ Duarte
Real Betis-Utrecht 2-1 43′ Hernandez (R), 50′ Ezzalzouli (R), 55′ Rodriguez (U)
Classifica aggiornata Europa League
Midtjylland 12
Aston Villa 12
Friburgo 11
Ferencvaros 11
Porto 10
Celta Vigo 9
Lille 9
Braga 9*
Viktoria Plzen 9
Lione 9*
ROMA 9
Betis 8*
Paok 8
Brann 8
Fenerbahce 8
Genk 7*
Celtic 7
Dinamo Zagabria 7
Panathinaikos 7*
Basilea 6*
Stoccarda 6*
Go Ahead Eagles 6*
Ludogorets 6
Young Boys 6
Nottingham Forest 5*
Bologna 5*
Sturm Graz 4*
Stella Roma 4*
Salisburgo 3*
Steaua Bucarest 3*
Feyenoord 3
Utrecht 1*
Malmo 1*
Maccabi Tel Aviv 1*
Rangers 0*
Nizza 0
* una partita in meno