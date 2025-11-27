Conference League- 4a giornata – tutti i risultati

Strasburgo-Crystal Palace 2-1
Marcatori: 35′ Mitchell (C), 8′ st Emegha (S), 31′ st El Mourabet (S).
Breidablik-Samsunspor 2-2
Marcatori: 6′ Ingvarsson (B), 20′ e 10′ st Mouandilmadji (S), 27′ st Kristinsson (B).
Universitatea Craiova-Mainz 1-0
Marcatori: 22′ st Al Hamlawi rig. (C).
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano 2-1
Marcatori: 24′ Fran Perez (R), 4′ st Kashia (S), 7′ st Yirajang (S).
AZ Alkmaar-Shelbourne 2-0
Marcatori: 25′ st de Wit (A), 42′ st Jensen (A).
Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk 1-2
Marcatori: 23′ Kauã Elias (Shk), 32′ st Nazaryna (Shk), 42′ st Malley (Sha).
Legia Varsavia-Sparta Praga 0-1
Marcatori: 41′ Preciado (S).
Omonia Nicosia-Dinamo Kiev 2-0
Marcatori: 34′ Semedo rig. (O), 14′ st Neofytou (O).
Jagiellonia-KuPS 1-0
Marcatori: 6′ st Pululu (J).
Lech Poznan-Losanna 2-0
Marcatori: 22′ st Ismaheel (Le), 50′ st Agnero (Le).
Sigma Olomouc-Celje 2-1
Marcatori: 8′ e 42′ Ghali (S), 29′ Vidović (C).
Rijeka-AEK Larnaca 0-0
Zrijnski Mostar-Häcken 2-1
Marcatori: 40′ Andersen (H), 33′ st Ćuže (Z), 37′ st Bilbija (Z).
Rakow-Rapid Vienna 4-1
Marcatori: 27′ Braut Brunes rig. (R), 40′, 6′ e 8′ st Fadiga (R), 30′ st Antiste (RV).
Aberdeen-Noah 1-1
Marcatori: 45′ Nisbet (A), 7′ st Mulahusejnovic (N).
Drita-Skhendija 1-0
Marcatori: 20′ Manaj (D).
Ħamrun Spartans-Lincoln 3-1
Marcatori: 12′ st Bernardo Lopes (L), 20′ st El Fanis (Ħ), 29′ st Smajlagic (Ħ), 47′ st Coric (Ħ).
Note: espulsi Torrilla (L) al 18′ st e Polito (Ħ) al 34′ st.
LA CLASSIFICA
1. Samsunspor 10 (differenza reti +7)
2. Strasburgo 10 (+3)
3. Celje 9 (+4)
4. Shakhtar 9 (+3)
5. Mainz 9 (+2)
6. Rakow 8 (+5)
7. AEK Larnaca 8 (+5)
8. Drita 8 (+2)
9. Jagiellonia 8 (+2)
10. AEK Atene 7 (+5)
11. Sparta Praga 7 (+3)
12. Rayo Vallecano 7 (+2)
13. Losanna 7 (+2)
14. Sigma Olomouc 7 (0)
15. Universitatea Craiova 7(0)
16. Lech Poznan 6 (+3)
17. Fiorentina 6 (+3)
18. Crystal Palace 6 (+2)
19. Zrinjski 6 (-1)
20. AZ Alkmaar 6 (-3)
21. Omonia Nicosia 5 (+1)
22. KuPS 5 (+1)
23. Noah 5 (0)
24. Rijeka 5(0)
25. Shkendija 4 (-2)
26. Lincoln 4 (-6)
27. Dinamo Kiev 3 (-1)
28. Legia Varsavia 3 (-2)
29. Slovan Bratislava 3 (-3)
30. Hamrun Spartans 3 (-3)
31. Hacken 2 (-2)
32. Breidablik 2 (-5)
33. Aberdeen 2 (-7)
34. Shelbourne 1 (-4)
35. Shamrock Rovers 1 (-6)
36. Rapid Vienna 0 (-10)