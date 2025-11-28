Sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Novembre 28, 2025
scritto daRedazione

i le giornaliste e i giornalisti italiani incrociano le braccia, proclamando uno sciopero che mette in luce le profonde criticità di un settore fondamentale per la democrazia del Paese. 

La mobilitazione, indetta dalla Fnsi (Federazione nazionale della stampa italiana), affonda le radici nella scadenza decennale del contratto di lavoro e nella denuncia di un settore in crisi, tra tagli, mancanza di investimenti, diminuzione delle libertà e del pluralismo dell’informazione. Lo sciopero si svolgerà dalle 5,30 di questa mattina alle 5,30 di domani. 

Interessa i quotidiani, che non saranno in edicola nella giornata di sabato, mentre oggi si fermano radio, televisioni e portali di informazione. 

Novembre 28, 2025
scritto daRedazione
