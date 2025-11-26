Serie A , designazioni 13a giornata

COMO – SASSUOLO Venerdì 28/11 h. 20.45
MARCHETTI
DI GIOIA – BARONE
IV: DI MARCO
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
GENOA – H. VERONA Sabato 29/11 h. 15.00
FABBRI
LO CICERO – POLITI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MAGGIONI
PARMA – UDINESE Sabato 29/11 h. 15.00
PICCININI
CECCON – REGATTIERI
IV: MUCERA
VAR: PRONTERA
AVAR: ABISSO
JUVENTUS – CAGLIARI Sabato 29/11 h. 18.00
CREZZINI
BERTI – CECCONI
IV: AYROLDI
VAR: DI BELLO
AVAR: DIONISI
MILAN – LAZIO Sabato 29/11 h. 20.45
COLLU (foto)
VECCHI – YOSHIKAWA
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA
LECCE – TORINO h. 12.30
MARIANI
COLAROSSI – RICCI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MARINI
AVAR: FOURNEAU
PISA – INTER h. 15.00
GUIDA
BERCIGLI – CAVALLINA
IV: PERENZONI
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
ATALANTA – FIORENTINA h. 18.00
MARCENARO
CIPRESSA – LAUDATO
IV: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: DOVERI
ROMA – NAPOLI h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI BELLO
BOLOGNA – CREMONESE Lunedì 01/12 h. 20.45
FELICIANI
ROSSI M. – BAHRI
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: LA PENNA