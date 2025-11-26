Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie B , designazioni 14a giornata
Serie A , designazioni 13a giornata
Serie A , designazioni 13a giornata

Novembre 26, 2025
scritto daRedazione

COMO – SASSUOLO      Venerdì 28/11 h. 20.45

MARCHETTI

DI GIOIA – BARONE

IV:      DI MARCO

VAR:     GHERSINI

AVAR:      ABISSO

GENOA – H. VERONA      Sabato 29/11 h. 15.00

FABBRI

LO CICERO – POLITI

IV:      BONACINA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      MAGGIONI

PARMA – UDINESE      Sabato 29/11 h. 15.00

PICCININI

CECCON – REGATTIERI

IV:       MUCERA

VAR:      PRONTERA

AVAR:       ABISSO

JUVENTUS – CAGLIARI    Sabato 29/11 h. 18.00

CREZZINI

BERTI – CECCONI

IV:      AYROLDI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     DIONISI

MILAN – LAZIO     Sabato 29/11 h. 20.45

COLLU (foto)

VECCHI – YOSHIKAWA

IV:      ZUFFERLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    PATERNA

LECCE – TORINO     h. 12.30

MARIANI

COLAROSSI – RICCI

IV:     SACCHI J.L.

VAR:     MARINI

AVAR:      FOURNEAU

PISA – INTER     h. 15.00

GUIDA

BERCIGLI – CAVALLINA

IV:     PERENZONI

VAR:     PATERNA

AVAR:     LA PENNA

ATALANTA – FIORENTINA     h. 18.00

MARCENARO

CIPRESSA – LAUDATO

IV:     SOZZA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       DOVERI

ROMA – NAPOLI     h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:       PAIRETTO

VAR:      AURELIANO

AVAR:      DI BELLO

BOLOGNA – CREMONESE    Lunedì 01/12 h. 20.45

FELICIANI

ROSSI M. – BAHRI

IV:     MASSIMI

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      LA PENNA

Novembre 26, 2025
scritto daRedazione
