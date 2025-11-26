Serie B , designazioni 14a giornata

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Novembre 26, 2025
scritto daRedazione

CESENA – MODENA Venerdì 28/11 h. 20:30

CALZAVARA (foto)

PASSERI – PISTARELLI

IV:      PERENZONI

VAR:  MAGGIONI  

AVAR:   PRENNA  

EMPOLI – BARI h. 15:00

MARESCA

CAPALDO – GRASSO

IV:      CAPPAI

VAR:   BARONI  

AVAR:    FERRIERI CAPUTI

PESCARA – PADOVA h. 15:00

MARINELLI

PASCARELLA – PRESSATO

IV:       LEONE

VAR:    COSSO (ONSITE STADIO ADRIATICO PESCARA)    

AVAR:   DI VUOLO (ONSITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

REGGIANA – FROSINONE h. 15:00

GALIPO’

GARZELLI – CEOLIN

IV:    ANDENG TONA MBEI

VAR:  MERAVIGLIA

AVAR:   GUALTIERI

SUDTIROL – AVELLINO h. 15:00

RAPUANO

BINDONI – SCARPA

IV:      ZANOTTI

VAR:   SANTORO

AVAR:    CAMPLONE

VENEZIA – MANTOVA h. 15:00

PEZZUTO

BELSANTI – LAGHEZZA

IV:     TURRINI

VAR: RUTELLA

AVAR: FOURNEAU

CATANZARO – VIRTUS ENTELLA h. 17:15

TREMOLADA

ROSSI C. -RINALDI

IV:     MASSIMI

VAR:    MONALDI

AVAR:     PAGANESSI

PALERMO – CARRARESE h 19:30

PERRI

COSTANZO – ZANELLATI

IV:     GEMELLI

VAR:     NASCA  

AVAR:       DEL GIOVANE

JUVE STABIA – MONZA Domenica 30/11 h. 15:00

ALLEGRETTA

IMPERIALE – BIFFI

IV:       ARENA

VAR:     VOLPI  

AVAR:       MERAVIGLIA

SPEZIA – SAMPDORIA Domenica 30/11 h. 17:15

CHIFFI

TEGONI – TRINCHIERI

IV:       DE ANGELI

VAR:     GIUA

AVAR:       DIONISI

Novembre 26, 2025
scritto daRedazione
