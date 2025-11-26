Serie B , designazioni 14a giornata

CESENA – MODENA Venerdì 28/11 h. 20:30
CALZAVARA (foto)
PASSERI – PISTARELLI
IV: PERENZONI
VAR: MAGGIONI
AVAR: PRENNA
EMPOLI – BARI h. 15:00
MARESCA
CAPALDO – GRASSO
IV: CAPPAI
VAR: BARONI
AVAR: FERRIERI CAPUTI
PESCARA – PADOVA h. 15:00
MARINELLI
PASCARELLA – PRESSATO
IV: LEONE
VAR: COSSO (ONSITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: DI VUOLO (ONSITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
REGGIANA – FROSINONE h. 15:00
GALIPO’
GARZELLI – CEOLIN
IV: ANDENG TONA MBEI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GUALTIERI
SUDTIROL – AVELLINO h. 15:00
RAPUANO
BINDONI – SCARPA
IV: ZANOTTI
VAR: SANTORO
AVAR: CAMPLONE
VENEZIA – MANTOVA h. 15:00
PEZZUTO
BELSANTI – LAGHEZZA
IV: TURRINI
VAR: RUTELLA
AVAR: FOURNEAU
CATANZARO – VIRTUS ENTELLA h. 17:15
TREMOLADA
ROSSI C. -RINALDI
IV: MASSIMI
VAR: MONALDI
AVAR: PAGANESSI
PALERMO – CARRARESE h 19:30
PERRI
COSTANZO – ZANELLATI
IV: GEMELLI
VAR: NASCA
AVAR: DEL GIOVANE
JUVE STABIA – MONZA Domenica 30/11 h. 15:00
ALLEGRETTA
IMPERIALE – BIFFI
IV: ARENA
VAR: VOLPI
AVAR: MERAVIGLIA
SPEZIA – SAMPDORIA Domenica 30/11 h. 17:15
CHIFFI
TEGONI – TRINCHIERI
IV: DE ANGELI
VAR: GIUA
AVAR: DIONISI