Tesnni: l’Italia batte 2-0 la Spagna e vince per la quarta volta la Coppa Davis Leggi ora
Champions League , le partire di oggi martedì
Como ,. Fabregas:”Tutti i gol fatti oggi sono frutto di grande lavoro in allenamento”
Novembre 25, 2025
Novembre 25, 2025

Cesc Fabregas commenta la vittoria del Como sul campo del Torino )5-1) che vale il sesto posto in classifica: “Questa è la nostra forza, la nostra strada: gente giovane, con fame e talento da far crescere. Sono consapevole che ci saranno alti e bassi ma è la squadra che voglio vedere, con energie, che mette pressione, con forza fisica e mentale. Sono contento e spero che questo sia solo l’inizio”.

Novembre 25, 2025
Novembre 25, 2025
Champions League , le partire di oggi martedì

Novembre 25, 2025
Napoli . Qarabag 2-0 , Mc Tominay e autorete di Jankovic

Novembre 26, 2025

Torino , Baroni:” chiedo scua ai tifosi e mi assumo tutte le responsabilità”

Torino , Cairo:” una partita bruttissia. in settimana andrò al Filadelfia”

Pisa, Gilardino:”fa male prendere gol così negli ultimi secondi”

Sassuolo, Grosso:”Ho dato ai ragazzi il merito di averci creduto”

Milan , Allegri:”Nel primo tempo eravamo un pochino assenti il primo quarto d’ora, poi la squadra ha giocato meglio”