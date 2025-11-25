Como ,. Fabregas:”Tutti i gol fatti oggi sono frutto di grande lavoro in allenamento”

Cesc Fabregas commenta la vittoria del Como sul campo del Torino )5-1) che vale il sesto posto in classifica: “Questa è la nostra forza, la nostra strada: gente giovane, con fame e talento da far crescere. Sono consapevole che ci saranno alti e bassi ma è la squadra che voglio vedere, con energie, che mette pressione, con forza fisica e mentale. Sono contento e spero che questo sia solo l’inizio”.