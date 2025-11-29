Sfondo scuro Sfondo chiaro
Oggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale
Furlani parteciperà agli Ultimate Championship 2026 di Atletica leggera
Lazio, Sarri:”Ho un gruppo che mi segue”
Roma: El Aynaoui , Konè , escluse lesioni

Novembre 29, 2025
” Il lavoro procede, la squadra sembra dare segnali: la speranza è poter creare quella base e che tutte le componenti ci diano una mano”, ha detto.

“Questi sono stati i 5 mesi più impegnativi della mia carriera ma per un certo punto di vista anche i più divertenti – ha proseguito Sarri – Ho un gruppo che mi segue. Io diverso dalla prima esperienza alla Lazio? Fino a qualche anno fa non avevo molta pazienza, invecchiare ti coltiva qualità che prima pensavi di non avere. Ma non credo di essere più morbido. Più passano gli anni, più cerco di essere paziente e capire chi ho di fronte. Sono anche meno scaramantico di qualche anno fa”.

Furlani parteciperà agli Ultimate Championship 2026 di Atletica leggera

Roma: El Aynaoui , Konè , escluse lesioni

