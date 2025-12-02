Addio a Nicola Pietrangeli

Il tennis e tutto il modo dello Sport piange Nicola Pietrangeli, scomparso ieri all’età di 92 anni

Bandiera azzurra del tennis italiano unico azzurro inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale e primo italiano a vincere uno Slam. Da incorniciare i sui due successi al torneo fracese del Roland Garros 1959 e 1960, e due volte gli Internazionali d’Italia .Il suo palmares si è arricchito negli anni conquistando complessivamente 48 titoli, ai quali si aggiungono la medaglia d’oro ai IV Giochi del Mediterraneo di Napoli nel 1963 (battendo lo spagnolo Manuel Santana) e quella di bronzo nel doppio insieme a Sirola.



Ha conquistato anche la medaglia di bronzo nel singolare maschile al torneo di esibizione di tennis ai Giochi Olimpici di Città del Messico nel 1968. I suoi record quale primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). Ha formato con Orlando Sirola la coppia più vincente di sempre nella manifestazione (34 successi in 42 partite) . Capitano in Coppa Davis coqnuistando nel 1976 per la prima volta l’ambìto trofeo con Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli nella finale contro il Cile . Nel luglio scorso il grande dolore per la morte del figlio più piccolo Giorgio: “Sarebbe stato giusto che venissi via io, non il contrario – raccontò in un’intervista al Corriere della Sera – Ho spesso raccontato che vorrei assistere al mio funerale. Non scherzo. Si terrà allo stadio Pietrangeli del Foro Italico. Tremila posti a sedere”.

IL MESSAGGIO DELLA FAMIGLIA: “GRAZIE DELL’AFFETTO”

La famiglia Pietrangeli annuncia “con profondo dolore la scomparsa di Nicola Pietrangeli, venuto a mancare oggi, circondato dall’affetto dei suoi cari. Figura iconica dello sport italiano e internazionale, esempio di eleganza, talento e dedizione, ha segnato in modo indelebile la storia del tennis e ha rappresentato per generazioni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La sua passione, il suo spirito competitivo e la sua ironia rimarranno per sempre patrimonio di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di seguirlo e di amarlo. Nei prossimi giorni saranno comunicate le informazioni relative alle esequie e agli eventuali momenti pubblici di commemorazione”. La famiglia desidera “ringraziare sin d’ora quanti stanno esprimendo vicinanza e affetto, testimoniando ancora una volta quanto profonda e diffusa sia stata l’eredità sportiva e umana di Nicola Pietrangeli”.

CAMERA ARDENTE AL “FORO ITALICO”

Si svolgeranno mercoledì alle 15 a Ponte Milvio a Roma i funerali di Nicola Pietrangeli, il grande campione di tennis scomparso all’età di 92 anni. Le esequie si svolgeranno presso la chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio. La camera ardente sarà invece allestita sul campo a lui intitolato al Foro Italico, sempre mercoledì, dalle 9 alle 12.