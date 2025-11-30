Roma – Napoli 01- , decide Neres

Il Napoli batte la Roma e agguanta ilMilan in testa alla classifica.
Allo stadio Olimopico . i campioni d’Italia , battono la Roma 1-0. A decidere il match Neres al 36′ : veloice contriopiede con Hojlund che serve il brasiliano inseguito da Cristante , il destro fulmina Svilar. In precedenza un tiro a giro di Lang smanacciato dal portiere giallorosso e una conclusione pepricolosa in area di Di Lorenzo sull’etserno della rete.
Ad iniizio rirpesa , nella Roma entra Baldanzi al posto di uno spento Ferguson, più convinti i giallorossi , mai pericolosi dalla parti di Milinkovic -Savici: ci prova Pellegrinbi tiro alto , poi Celik opalklone in curva. Il Napoli invece controlla e cerca qualche ripartenza e, nel contempo si difende bene Napoli chesi difende bene giocando uomo su uomo. Nel Napoli entra Politano al posto di Neres , l’esterno con una bella giocata , impegna in due tempoi Svilar. Sul finire del match l’unico tiro nello sppeccgio della poirta difesa da Milinkovic lo scaglia Baldanzi U , il destro respinto in tuffo da Milinkovic-Savic.
OMA-NAPOLI 0-1
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante (17′ st El Aynaoui), Koné, Wesley (37′ st El Shaarawy); Soulé (17′ st Dybala), Pellegrini (35′ st Bailey); Ferguson (1′ st Baldanzi)
A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Pisilli
Allenatore: Gasperini
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang (25′ st Politano), Hojlund (35′ st Elmas), Neres (40′ st Lucca)
A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Mazzocchi, Marianucci, Spinazzola, Vergara, Ambrosino
Allenatore: Conte
Arbitro: Massa
Marcatori: 36′ Neres (N)
Ammoniti: Cristante, Baldanzi, Ndicka, El Shaarawy (R), Lobotka, Beukema, Olivera (N)