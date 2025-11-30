Lecce – Torino 2-1,, Coullibaly ,Banda e Falcone mandano in estasi il Via del Mare

(Giorgio Sennai) – Nel match delle ore 12,30 , il Lecce dopo cenrtoventisei giorni dall’ultimo successo casalngo ha battuto 2-1 il Torino nella sfida della 13a giornata di Serie A. Al Via del Mare i i giallorossi di Di Francesco hanno conquistato tre punti importantissimi i in chiave salvezza . I gol: il 20′ e il 22′, su assist diu Berisha iprima Coulibaly e poi Banda hanno bucato a porta di Israel. La reazione del Torino non è mancata ma, il gol che accorcia le distenze artriva al 57′ autore Adams. In pieno recupero , fallo in area diTtete Morente su Coco e ;Marini conede il calcio di rigore, dal dischetto Aslani si lasica imnotizzare da falcone che respinge e manda in estasi tutto lo stadio di Via del Mare.

IL TABELLINO

LECCE-TORINO 2-1

Lecce (4-3-3): Falcone ; Veiga , Gaspar , Tiago Gabriel , Gallo ; Coulibaly , Ramadani , Berisha (37′ st Kaba); Pierotti (20′ st Sottil ), Stulic (47′ st Ndaba), Banda (20′ st Tete Morente ). A disp.: Fruchtl, Samooja, Kouassi, Ndaba, Siebert, Perez, Helgason, Maleh, Sala, Camarda, Ndri. All.: Di Francesco

Torino (3-5-2): Israel ; Tameze (15′ st Ngonge ), Maripan, Coco ; Pedersen (25′ st Lazaro ), Casadei , Asllani , Gineitis (37′ Zapata ), Nkounkou (25′ st Masina ); Vlasic (25′ st Aboukhlal ), Adams . A disp.: Paleari, Popa, Ismajli, Biraghi, Dembele, Anjorin, Ilkhan, Njie. All.: Baroni

Arbitro: Mariani

Marcatori: 20′ Coulibaly (L), 22′ Banda (L), 12′ st Adams (T)

Ammoniti: Ramadani, Veiga, Coulibaly (L); Casadei, Coco, Ngonge (T)

Espulsi: nessuno

Note: al 46′ st Falcone (L) para un calcio di rigore ad Asllani (T)