Milan - Lazio 1-0 ...con 'giallo' finale
Milan Allgeri:"nel primo tempo la Lazio ci ha pressato molto"

Novembre 30, 2025
scritto daRedazione

Il fallo di mano di Pavloci a 30 secondi dalla fine del match e revisionato al Var dall’arbitro Collu non è stato assegnato per un fa precedente fallo di Marusic sul difensore rossonero . Il match terminato 1.0 a favore del Miopan , ha fatto infuriuare Sarri Al termine del match la Lazio in silenzio stampa d In seguito al mancato rigore assegnato dal direttore di gara, la società biancoceleste ha deciso di rimanere in silenzio stampa: nessun tesserato, neanche l’allenatore Maurizio Sarri, parlerà alla stampa nel post partita. Una decisione di protesta per quanto successo e destinata a far discutere nei prossimi giorni. 

Novembre 30, 2025
scritto daRedazione
Novembre 30, 2025
Novembre 30, 2025

