Juventus -Cagliari 2-1 con doppietta di Yldiz

Nella 13.ma giornata di Serie A la squadra di Spalletti batte 2-1 il Cagliari e prova a rilanciarsi in classifica a quota 23 punti.

Allo Stadium , nel primo tempo è il Cagliari a apassare in vantaggio con Esposito su assist di Palestra (26′), . La Juve incassa ma non si perde d0anmo e conYldizi in grande serata ribaltano il match con la doppietta dell’attaccante ‘made in Turkis” Yildiz e i bianconeri(27′ e 46′). Nella ripresa Perin e Caprile rispondono presente su Conceiçao e Idrissi, poi la Juve gestisce il possesso con ordine, chiude gli spazi e difende il vantaggio sfiorando anche il tris con Koopmeiners e Conceiçao.

IL TABELLINO

JUVE-CAGLIARI 2-1

Juve (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram (25′ st Miretti), Kostic (1′ st Cambiaso); Conceiçao (39′ st Cabal), Yildiz (39′ st Openda); Vlahovic (31′ David).

A disp.: Di Gregorio, Scaglia, Gatti, Zhegrova, Adzic, Joao Mario, Pedro Felipe. All.: Spalletti

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Obert (9′ st Idrissi); Palestra, Adopo (35′ st Gaetano), Deiola, Folorunsho (35′ st Kilicsoy), Liteta (9′ st Prati); Esposito (25′ st Felici), Borrelli.

A disp.: Ciocci, Radunovic, Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo. All.: Pisacane

Arbitro: Crezzini

Marcatori: 26′ Esposito (C), 27′ Yildiz (J)

Ammoniti: Cambiaso (J); Obert, Folorunsho, Felici, Prati, Deiola (C)