Verona , Zanetti:" "Se sarò sulla panchina del Verona la prossima settimana? Non ho una risposta a questo"
Verona , Zanetti:” “Se sarò sulla panchina del Verona la prossima settimana? Non ho una risposta a questo”

Novembre 29, 2025
scritto daRedazione

Il buio accompagna da settimane il campionato dell’Hellas Verona, anche oggi una sconfitta 2-1, incassata della s quadra scaligera in quel di Marassi contro il Genoa. A parlare al termine del match il tecnico Paolo Zanetti profondamente deluso:” abbiamo pagato caro dei nostri errori. I ragazzi devono continuare a crederci, abbiamo le potenzialità”.

Se sarò sulla panchina del Verona la prossima settimana? Non ho una risposta a questo. So che se mi verrà chiesto di farlo non mi tirerò indietro, sono un dipendente del club e rispondo alle volontà della dirigenza, in questo caso mi prendo le mie responsabilità”. 

Novembre 29, 2025
scritto daRedazione
