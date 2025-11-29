Verona , Zanetti:” “Se sarò sulla panchina del Verona la prossima settimana? Non ho una risposta a questo”

Il buio accompagna da settimane il campionato dell’Hellas Verona, anche oggi una sconfitta 2-1, incassata della s quadra scaligera in quel di Marassi contro il Genoa. A parlare al termine del match il tecnico Paolo Zanetti profondamente deluso:” abbiamo pagato caro dei nostri errori. I ragazzi devono continuare a crederci, abbiamo le potenzialità”.

“Se sarò sulla panchina del Verona la prossima settimana? Non ho una risposta a questo. So che se mi verrà chiesto di farlo non mi tirerò indietro, sono un dipendente del club e rispondo alle volontà della dirigenza, in questo caso mi prendo le mie responsabilità”.