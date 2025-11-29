Sfondo scuro Sfondo chiaro
Marassi esulta! Genoa - Hellas Verona 2-1
Parma – Udinese 0-2 , Zanioloe Davis su rigore affondano iDucali
Serie B – risultati 14a Giornata

Parma – Udinese 0-2 , Zanioloe Davis su rigore affondano iDucali

Novembre 29, 2025
scritto daRedazione

L’Udinese rialza la testa e al Tardini batte il Parma 2-0.

Un successo importatissimo in tarsferta per la squadra friulana. Ospiti in vantaggio all’11’ con Zaniolo sul lancio in profondità dalla mediana. Corvi fuori tempo facendosi saltare e subendo l’1-0 a porta vuota. Nella ripresa il Parma anche grazie ai cambi ecoinvolti dA Ciesta attacca ma, viene puntito sul calcio di rigore trasformato da Davis , il fallo da ultimo uomno e dio Trolio espulso da Piccinini . Il Parma si ferma a quota 11 punti e viene agganciato dal Genoa, Udinese a quota 18 e in scia all’Europa. 


IL TABELLINO 
PARMA (3-5-2) – Corvi 5; Delprato , Troilo , Valenti; Britschgi , Bernabé (35′ st Benedyczak ), Keita (1′ st Estevez ), Sorensen (12′ st Hernani ), Valeri (37′ st Lovik ); Cutrone (1′ st Ondrejka), Pellegrino . A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Begic, Oristanio, Ordoñez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde. All. Cuesta. 
UDINESE (3-5-2) – Okoye ; Bertola , Kabasele , Solet; Zanoli (38′ st Ehizibue ), Piotrowski (45′ st Oier Zarraga), Karlström , Atta (24′ st Ekkelenkamp ), Zemura ; Zaniolo (38′ st Iker Bravo), Davis (24′ st Buksa ). A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Gueye, Bayo, Palma, Camara, Miller, Rui Modesto. All. Runjaic. 
Arbitro: Piccinini. 
Marcatori: 11′ Zaniolo (U), 20′ Davis rig. (U). 
Ammoniti: Atta (U), Keita (P), Davis (U). 
Note: espulso Troilo (P) al 19′ st per aver interrotto una chiara occasione da rete, espulso Runjaic (U) al 48′ st per proteste. 

Novembre 29, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Marassi esulta! Genoa - Hellas Verona 2-1

Novembre 29, 2025
Articolo successivo

Serie B – risultati 14a Giornata

Novembre 29, 2025

