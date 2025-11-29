Parma – Udinese 0-2 , Zanioloe Davis su rigore affondano iDucali

L’Udinese rialza la testa e al Tardini batte il Parma 2-0.

Un successo importatissimo in tarsferta per la squadra friulana. Ospiti in vantaggio all’11’ con Zaniolo sul lancio in profondità dalla mediana. Corvi fuori tempo facendosi saltare e subendo l’1-0 a porta vuota. Nella ripresa il Parma anche grazie ai cambi ecoinvolti dA Ciesta attacca ma, viene puntito sul calcio di rigore trasformato da Davis , il fallo da ultimo uomno e dio Trolio espulso da Piccinini . Il Parma si ferma a quota 11 punti e viene agganciato dal Genoa, Udinese a quota 18 e in scia all’Europa.





IL TABELLINO

PARMA (3-5-2) – Corvi 5; Delprato , Troilo , Valenti; Britschgi , Bernabé (35′ st Benedyczak ), Keita (1′ st Estevez ), Sorensen (12′ st Hernani ), Valeri (37′ st Lovik ); Cutrone (1′ st Ondrejka), Pellegrino . A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Begic, Oristanio, Ordoñez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde. All. Cuesta.

UDINESE (3-5-2) – Okoye ; Bertola , Kabasele , Solet; Zanoli (38′ st Ehizibue ), Piotrowski (45′ st Oier Zarraga), Karlström , Atta (24′ st Ekkelenkamp ), Zemura ; Zaniolo (38′ st Iker Bravo), Davis (24′ st Buksa ). A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Gueye, Bayo, Palma, Camara, Miller, Rui Modesto. All. Runjaic.

Arbitro: Piccinini.

Marcatori: 11′ Zaniolo (U), 20′ Davis rig. (U).

Ammoniti: Atta (U), Keita (P), Davis (U).

Note: espulso Troilo (P) al 19′ st per aver interrotto una chiara occasione da rete, espulso Runjaic (U) al 48′ st per proteste.