Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Oggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Roma: El Aynaoui , Konè , escluse lesioni
F1 Qatar Sprint Race vince Piastri
Marassi esulta! Genoa - Hellas Verona 2-1

F1 Qatar Sprint Race vince Piastri

Novembre 29, 2025
scritto daRedazione

Piastri vince la sprint race del GP Qatar di Formula 1 a Losail

Oscar Piastri ha infatti vinto la Sprint Race valida per il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Prestazione solida per l’australiano in forza alla McLaren, il quale ha mantenuto la leadership per tutta la durata della prova.

Gara da dimenticare per la Ferrari: Lewis Hamilton scatta dai box e chiude diciassettesimo, Charles Leclerc parte male dalla quinta fila, commette subito un errore e non va oltre la tredicesima posizione al termine di una prova incolore.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP QATAR F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren
2 George Russell Mercedes +4.951
3 Lando Norris McLaren +6.279
4 Max Verstappen Red Bull Racing +9.054
5 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +19.327 (5″ di penalità per track limits)
6 Kimi Antonelli Mercedes +21.391 (5″ di penalità per track limits)
7 Fernando Alonso Aston Martin +24.556
8 Carlos Sainz Williams +27.333
9 Isack Hadjar Racing Bulls +28.206
10 Alexander Albon Williams +28.925
11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +32.966
12 Oliver Bearman Haas F1 Team +34.529
13 Charles Leclerc Ferrari +35.182
14 Liam Lawson Racing Bulls +36.916
15 Esteban Ocon Haas F1 Team +38.838
16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +39.638
17 Lewis Hamilton Ferrari +46.171
18 Pierre Gasly Alpine +69.534
19 Lance Stroll Aston Martin +77.960
20 Franco Colapinto Alpine +80.804

La classifica piloti aggiornata dopo la sprint race

    Norris 396

    Piastri 374

    Verstappen 371

    Russell 301

    Leclerc 226

    Hamilton 152

    Antonelli 140

    Albon 73

    Hadjar 51

    Hulkenberg 49

    Sainz 49

    Bearman 41

Novembre 29, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Roma: El Aynaoui , Konè , escluse lesioni

Novembre 29, 2025
Articolo successivo

Marassi esulta! Genoa - Hellas Verona 2-1

Novembre 29, 2025

Recommended for You

Gp del Qatar , qualifiche Sprint, pole di Piastri Piastri in pole