F1 Qatar Sprint Race vince Piastri

Piastri vince la sprint race del GP Qatar di Formula 1 a Losail
Oscar Piastri ha infatti vinto la Sprint Race valida per il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Prestazione solida per l’australiano in forza alla McLaren, il quale ha mantenuto la leadership per tutta la durata della prova.
Gara da dimenticare per la Ferrari: Lewis Hamilton scatta dai box e chiude diciassettesimo, Charles Leclerc parte male dalla quinta fila, commette subito un errore e non va oltre la tredicesima posizione al termine di una prova incolore.
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP QATAR F1 2025
1 Oscar Piastri McLaren
2 George Russell Mercedes +4.951
3 Lando Norris McLaren +6.279
4 Max Verstappen Red Bull Racing +9.054
5 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +19.327 (5″ di penalità per track limits)
6 Kimi Antonelli Mercedes +21.391 (5″ di penalità per track limits)
7 Fernando Alonso Aston Martin +24.556
8 Carlos Sainz Williams +27.333
9 Isack Hadjar Racing Bulls +28.206
10 Alexander Albon Williams +28.925
11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +32.966
12 Oliver Bearman Haas F1 Team +34.529
13 Charles Leclerc Ferrari +35.182
14 Liam Lawson Racing Bulls +36.916
15 Esteban Ocon Haas F1 Team +38.838
16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +39.638
17 Lewis Hamilton Ferrari +46.171
18 Pierre Gasly Alpine +69.534
19 Lance Stroll Aston Martin +77.960
20 Franco Colapinto Alpine +80.804
La classifica piloti aggiornata dopo la sprint race
Norris 396
Piastri 374
Verstappen 371
Russell 301
Leclerc 226
Hamilton 152
Antonelli 140
Albon 73
Hadjar 51
Hulkenberg 49
Sainz 49
Bearman 41