Oggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale
Marassi esulta! Genoa – Hellas Verona 2-1
Marassi esulta! Genoa – Hellas Verona 2-1

Novembre 29, 2025
Redazione

Il Genoa si sblocca a Marassi. Il Grifone va sotto contro il Verona grazie al gol di Belghali (21′), ma testa e cuore hanno la megio sugli scaligeri e vince 2-1: decisivi Colombo (40′) e Thorsby (62′). Il tecico del Verona Zanetti è sulla lama del rasoio.

IL TABELLINO 
GENOA (3-5-2) – Leali; Marcandalli, Ostigård , Vasquez ; Ellertsson (40′ st Sabelli), Malinovskyi (40′ st Carboni), Frendrup , Thorsby , Aaron Martin ; Colombo (22′ st Ekuban ), Vitinha (27′ st Masini ). A disp.: Siegrist, Sommariva, Stanciu, Grønbæk, Onana, Ekhator, Otoa, Fini, Venturino. All.: De Rossi. 
HELLAS VERONA (3-5-2) – Montipò6; Unai Nuñez , Nelsson , Valentini ; Belghali (36′ st Oyegoke), Niasse , Gagliardini, Bernede (22′ st Orban ), Bradaric (32′ Frese ); Giovane , Mosquera (22′ st Sarr ). A disp.: Perilli, Castagnini, Yellu Santiago, Slotsager, Harroui, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi. All.: Zanetti. 
Arbitro: Fabbri. 
Marcatori: 21′ Belghali (V), 40′ Colombo (G), 17′ st Thorsby (G). 
Ammoniti: Thorsby (G), Mosquera (V), Unai Núñez (V), Gagliardini (V), De Rossi (all. Genoa).

Novembre 29, 2025
Redazione
Novembre 29, 2025
