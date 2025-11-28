Gp del Qatar , qualifiche Sprint, pole di Piastri Piastri in pole

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Oggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale
Serie C: Figc revoca affiliazione al Rimini, decadono tutti i tesseramenti

Novembre 28, 2025
scritto daRedazione

Ferrari da incubo con Leclerc 9° e Hamilton fuori in SQ1

La griglia di partenza della Sprint Race del GP Qatar di F1 2025 a Losail: Piastri in pole dopo le qualifiche davanti a Russell e Norris. Ferrari da incubo con Leclerc 9° e Hamilton fuori in SQ1

La griglia di partenza della gara sprint del GP Qatar di F1 2025

1ª Fila: 1. Oscar Piastri (McLaren), 2. George Russell (Mercedes)

2ª Fila: 3. Lando Norris (McLaren), 4. Fernando Alonso (Aston Martin)

3ª Fila: 5. Yuki Tsunoda (Red Bull), 6. Max Verstappen (Red Bull)

4ª Fila: 7. Kimi Antonelli (Mercedes), 8. Carlos Sainz (Williams)

5ª Fila: 9. Charles Leclerc (Ferrari), 10. Alexander Albon (Williams)

6ª Fila: 11. Isack Hadjar (Racing Bulls), 12. Oliver Bearman (Haas)

7ª Fila: 13. Gabriel Bortoleto (Sauber), 14. Nico Hulkenberg (Sauber)

8ª Fila: 15. Esteban Ocon (Haas), 16. Lance Stroll (Aston Martin)

9ª Fila: 17. Liam Lawson (Racing Bulls), 18. Lewis Hamilton (Ferrari)

10ª Fila: 19. Pierre Gasly (Alpine), 20. Franco Colapinto (Alpine)

A cura di Michele Mazzeo

SQ3

19:23

La classifica dell’SQ3 delle Qualifiche Sprint del GP del Qatar

    Oscar Piastri 1:20.055

    George Russell+0.032

    Lando Norris+0.230

    Fernando Alonso+0.395

    Yuki Tsunoda+0.464

    Max Verstappen+0.473

    Kimi Antonelli+0.477

    Carlos Sainz+0.487

    Charles Leclerc+0.567

    Alexander Albon+0.733

Novembre 28, 2025
scritto daRedazione
Oggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale

Novembre 28, 2025
Serie C: Figc revoca affiliazione al Rimini, decadono tutti i tesseramenti

Novembre 29, 2025

