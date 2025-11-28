Gp del Qatar , qualifiche Sprint, pole di Piastri Piastri in pole

Ferrari da incubo con Leclerc 9° e Hamilton fuori in SQ1

La griglia di partenza della gara sprint del GP Qatar di F1 2025

1ª Fila: 1. Oscar Piastri (McLaren), 2. George Russell (Mercedes)

2ª Fila: 3. Lando Norris (McLaren), 4. Fernando Alonso (Aston Martin)

3ª Fila: 5. Yuki Tsunoda (Red Bull), 6. Max Verstappen (Red Bull)

4ª Fila: 7. Kimi Antonelli (Mercedes), 8. Carlos Sainz (Williams)

5ª Fila: 9. Charles Leclerc (Ferrari), 10. Alexander Albon (Williams)

6ª Fila: 11. Isack Hadjar (Racing Bulls), 12. Oliver Bearman (Haas)

7ª Fila: 13. Gabriel Bortoleto (Sauber), 14. Nico Hulkenberg (Sauber)

8ª Fila: 15. Esteban Ocon (Haas), 16. Lance Stroll (Aston Martin)

9ª Fila: 17. Liam Lawson (Racing Bulls), 18. Lewis Hamilton (Ferrari)

10ª Fila: 19. Pierre Gasly (Alpine), 20. Franco Colapinto (Alpine)

A cura di Michele Mazzeo

SQ3

19:23

Oscar Piastri 1:20.055

George Russell+0.032

Lando Norris+0.230

Fernando Alonso+0.395

Yuki Tsunoda+0.464

Max Verstappen+0.473

Kimi Antonelli+0.477

Carlos Sainz+0.487

Charles Leclerc+0.567

Alexander Albon+0.733