Gp del Qatar , qualifiche Sprint, pole di Piastri Piastri in pole

Ferrari da incubo con Leclerc 9° e Hamilton fuori in SQ1
La griglia di partenza della Sprint Race del GP Qatar di F1 2025 a Losail: Piastri in pole dopo le qualifiche davanti a Russell e Norris. Ferrari da incubo con Leclerc 9° e Hamilton fuori in SQ1
La griglia di partenza della gara sprint del GP Qatar di F1 2025
1ª Fila: 1. Oscar Piastri (McLaren), 2. George Russell (Mercedes)
2ª Fila: 3. Lando Norris (McLaren), 4. Fernando Alonso (Aston Martin)
3ª Fila: 5. Yuki Tsunoda (Red Bull), 6. Max Verstappen (Red Bull)
4ª Fila: 7. Kimi Antonelli (Mercedes), 8. Carlos Sainz (Williams)
5ª Fila: 9. Charles Leclerc (Ferrari), 10. Alexander Albon (Williams)
6ª Fila: 11. Isack Hadjar (Racing Bulls), 12. Oliver Bearman (Haas)
7ª Fila: 13. Gabriel Bortoleto (Sauber), 14. Nico Hulkenberg (Sauber)
8ª Fila: 15. Esteban Ocon (Haas), 16. Lance Stroll (Aston Martin)
9ª Fila: 17. Liam Lawson (Racing Bulls), 18. Lewis Hamilton (Ferrari)
10ª Fila: 19. Pierre Gasly (Alpine), 20. Franco Colapinto (Alpine)
A cura di Michele Mazzeo
SQ3
19:23
La classifica dell’SQ3 delle Qualifiche Sprint del GP del Qatar
Oscar Piastri 1:20.055
George Russell+0.032
Lando Norris+0.230
Fernando Alonso+0.395
Yuki Tsunoda+0.464
Max Verstappen+0.473
Kimi Antonelli+0.477
Carlos Sainz+0.487
Charles Leclerc+0.567
Alexander Albon+0.733