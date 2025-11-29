Serie B – risultati 14a Giornata

Venerdì 28 novembre 2025
Cesena-Modena (20:30) 1-0
43’ Blesa (C)
Sabato 29 novembre 2025
Empoli-Bari (15:00) 5-0
45’+2’ Guarino (E), 52’ Shpendi (E), 66’ Yepes (E), 89’ Pellegri (E), 90’+1’ Ceesay (E)
Pescara-Padova (15:00) 0-1
57’ Faedo (PD)
Reggiana-Frosinone (15:00) 0-1
56’ Koutsoupias (F)
Venezia-Mantova (15:00) 3-0
36’ Hainaut (V), 57’ rigore Adorante (V), 60’ Adorante (V)
Südtirol-Avellino (15:30) 0-1
10’ Biasci (A)
Catanzaro-Virtus Entella (17:15) 3-2
14’ rigore Franzoni (VE), 28’ Cassandro (C), 33’ Bariti (VE), 44’ rigore Pontisso (C), 57’ Iemmello (C)
Palermo-Carrarese (19:30)
Domenica 30 novembre 2025
Juve Stabia-Monza (15:00)
Spezia-Sampdoria (17:30)
Classifica
Monza 29
Frosinone 28
Modena 26
Cesena 26
Venezia 25
Palermo 20
Empoli 20
Catanzaro 19
Avellino 19
Juve Stabia 17
Reggiana 17
Padova 17
Carrarese 16
Virtus Entella 15
Mantova 14
Südtirol 13
Bari 13
Sampdoria 10
Pescara 9
Spezia 8
Juve Stabia-Bari si recupera il 4 dicembre
Prossimo turno – 15a Giornata
Domenica 7 dicembre 2025
Empoli-Palermo (17:15)
Sampdoria-Carrarese (19:30)
Lunedì 8 dicembre 2025
Modena-Catanzaro (12:30)
Avellino-Venezia (15:00)
Frosinone-Juve Stabia (15:00)
Mantova-Reggiana (15:00)
Monza-Südtirol (15:00)
Padova-Cesena (15:00)
Bari-Pescara (17:15)
Virtus Entella-Spezia (19:30)