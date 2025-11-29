Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie B – risultati 14a Giornata
Serie B – risultati 14a Giornata

Novembre 29, 2025
Redazione

Venerdì 28 novembre 2025

Cesena-Modena (20:30) 1-0

43’ Blesa (C)

Sabato 29 novembre 2025

Empoli-Bari (15:00) 5-0

45’+2’ Guarino (E), 52’ Shpendi (E), 66’ Yepes (E), 89’ Pellegri (E), 90’+1’ Ceesay (E)

Pescara-Padova (15:00) 0-1

57’ Faedo (PD)

Reggiana-Frosinone (15:00) 0-1

56’ Koutsoupias (F)

Venezia-Mantova (15:00) 3-0

36’ Hainaut (V), 57’ rigore Adorante (V), 60’ Adorante (V)

Südtirol-Avellino (15:30) 0-1

10’ Biasci (A)

Catanzaro-Virtus Entella (17:15) 3-2

14’ rigore Franzoni (VE), 28’ Cassandro (C), 33’ Bariti (VE), 44’ rigore Pontisso (C), 57’ Iemmello (C)

Palermo-Carrarese (19:30)

Domenica 30 novembre 2025

Juve Stabia-Monza (15:00)

Spezia-Sampdoria (17:30)

Classifica

Monza 29

Frosinone 28

Modena 26

Cesena 26

Venezia 25

Palermo 20

Empoli 20

Catanzaro 19

Avellino 19

Juve Stabia 17

Reggiana 17

Padova 17

Carrarese 16

Virtus Entella 15

Mantova 14

Südtirol 13

Bari 13

Sampdoria 10

Pescara 9

Spezia 8

Juve Stabia-Bari si recupera il 4 dicembre

Prossimo turno – 15a Giornata

Domenica 7 dicembre 2025

Empoli-Palermo (17:15)

Sampdoria-Carrarese (19:30)

Lunedì 8 dicembre 2025

Modena-Catanzaro (12:30)

Avellino-Venezia (15:00)

Frosinone-Juve Stabia (15:00)

Mantova-Reggiana (15:00)

Monza-Südtirol (15:00)

Padova-Cesena (15:00)

Bari-Pescara (17:15)

Virtus Entella-Spezia (19:30)

