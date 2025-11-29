Juventus, Spalletti:” abbiamo vinto meritatamente”

Prima vittoria casalinga per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Al termine della sfida con i Cagliari, vinta 2-1 in rimonta dai bianconeri, Spalletti parlato così a Dazn “Siamo entrati in campo timidi e facevamo delle cose scolastiche, da noi ci si aspetta cose migliore. Poi metti gli avversari in condizione di fare gol e a quel punto ti rendi conto che devi fare le cose diversamente. Siamo andati ad acchiappare situazioni a livello Juve. Yildiz è quello che fa la differenza e ti spacca in due la partita“.