Oggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale Leggi ora
Juventus -Cagliari 2-1 con doppietta di Yldiz
Juventus, Spalletti:” abbiamo vinto meritatamente”
Novembre 29, 2025
scritto daRedazione

Prima vittoria casalinga per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Al termine della sfida con i Cagliari, vinta 2-1 in rimonta dai bianconeri, Spalletti parlato così a Dazn  “Siamo entrati in campo timidi e facevamo delle cose scolastiche, da noi ci si aspetta cose migliore. Poi metti gli avversari in condizione di fare gol e a quel punto ti rendi conto che devi fare le cose diversamente. Siamo andati ad acchiappare situazioni a livello Juve. Yildiz è quello che fa la differenza e ti spacca in due la partita“.

Novembre 29, 2025
scritto daRedazione
Novembre 29, 2025
Novembre 29, 2025

