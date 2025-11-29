Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Oggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Juventus, Spalletti:" abbiamo vinto meritatamente"
Cagliari , Pisacane:” Peccato, perché abbiamo sbagliato una scalata con Obert su McKennie”
F1 Gp del Qatar, Piastri conquista la pole

Cagliari , Pisacane:” Peccato, perché abbiamo sbagliato una scalata con Obert su McKennie”

Novembre 29, 2025
scritto daRedazione

Al termine della sfida con la Juventus, l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato a Dazn: “Quando hai di fronte la Juve, anche se le cose buone hanno un peso diverso. Peccato, perché abbiamo sbagliato una scalata con Obert su McKennie. Non mi sento di condannare la squadra perché avevamo di fronte la Juve. Prendiamo le cose buone per migliorare. Spero di portare via qualche punto in più e qualche complimento in meno. Creare occasioni in uno stadio del genere lascia il dispiacere soprattutto per i ragazzi.

Video in riproduzione

Novembre 29, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Juventus, Spalletti:" abbiamo vinto meritatamente"

Novembre 29, 2025
Articolo successivo

F1 Gp del Qatar, Piastri conquista la pole

Novembre 29, 2025

Recommended for You

Verona , Zanetti:” “Se sarò sulla panchina del Verona la prossima settimana? Non ho una risposta a questo”