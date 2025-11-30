Milan – Lazio 1-0 …con ‘giallo’ finale

Il Milan supera 1-0 la Lazio nel quinto anticipo della 13esima giornata di Serie A e si issa da solo in testa alla classifica, almeno per una notte.

Rossoneri poco incisivi nel primo tempo , la Lazio è più viva èp si rende pericolosa in un paio di occasioni e solo grazie a Maignan salvano lo svantaggtio. Nella rirpesa il Mioan cambia passo ne e baricentro e trovano il gol al (57′) con Leao su assist di Tomoti, d, al termine di una splendida azione in velocità sulla sinistra. Il vantaggio riporta il Milan ad ammi istrae il match , senza rischiare nulla. Solo nel finale si alza la tensione per un fallo di mao in area di Pavlovic; l’arbiutro Collu richiamato dal Var , inizia una lunghissima revisione , nel contempo l’arbitro espelle Allegri e il vice della Lazio Ianni e non concede il penalty ritenendo non punibile il tocco di mano di Pavlovic a causa di un fallo precedente ai sui danni da parte di Marusic.

IL TABELLINO

Milan-Lazio 1-0

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (20′ st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot; Bartesaghi; Nkunku (37′ st Ricci), Leao.

Allenatore: Allegri

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini (40′ st Tavares): Guendouzi, Basic (40′ st Noslin), Vecino (17′ st Dele-Bashiru), Isaksen (25′ st Pedro), Dia (17′ st Castellanos), Zaccagni

Allenatore: Sarri

Arbitro: Collu

Marcatori: 7′ st Leao (M)

Ammoniti: Tomori (M), Pellegrini (L), Gabbia (M), Romagnoli (L), Ricci (M), Zaccagni (L)