Milan Allgeri:”nel primo tempo la Lazio ci ha pressato molto”

Il Milan batte la Lazio e vola in testa alla classifica. Al termine della sfida di San Siro, Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport :” Nel primo tempo abbiamo subìto la pressione della Lazio Nella ripresa, noi abbiamo aumentato i giri del motore e loro sono calati, con situazioni favorevoli anche prima del gol”. Sul calcio di rigore non concesso alla Lazio e all’espulsione? “Gli ho detto ‘tutte le volte che ci sei tu succede sempre un casino’, ma non l’ho assolutamente offeso“.