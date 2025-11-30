Sfondo scuro Sfondo chiaro
Doppio Lautaro , Pisa-Inter 0-2

Novembre 30, 2025
scritto daRedazione

Lasciata alle spalle la sconfitta nel derby , l’Inter batte il Pisa 2-0,protagonista in assoluto del match Lautaro Martinez

. Nerazzurri a quota 27 punti in classifica. Alla Cetilar Arena nel primo tempo il Pisa fala sua figura contro la corazzata nerazzurra ,ritmi alti, tanta pressione e poche azioni pericolose: da una parte ci prova Lautaro un paio di volte, dall’altra invece Piccinini non trova la porta da buona posizione. Nella ripresa poi Chivu si affa alla panchinaon le sostituzioni con Lautaro che si sprime all’altezza della sua classe con una doppietta : ” a(69′ e 83′) andando a bersaglio prima con un sinistro all’incrocio e poi con un tap-in vincente su assist di Barella.   

IL TABELLINO
PISA-INTER 0-2
Pisa (3-5-2): Scuffet; Albiol (35′ st Lorran), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini (26′ st Leris), Aebischer, Marin, Angori (26′ st Tramoni); Meister (45′ st Buffon), Nzola (45′ st Moreo).
A disp: Nicolas, Vukovic, Højholt, Coppola, Calabresi, Bettazzi,  Maucci, Bonfanti. All.: Gilardino
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (22′ st Bisseck), Bastoni; Luis Henrique (22′ st Diouf), Barella, Calhanoglu, Sucic (1′ st Zielinski), Dimarco; Thuram (22′ st Esposito), Lautaro (42′ st Carlos Augusto).
A disp.: J. Martinez, Taho, De Vrij, Frattesi, Mkhitaryan, Cocchi, Maye. All.: Chivu
Arbitro: Guida
Marcatori: 69′ Lautaro (I), 38′ st Lautaro (I)
Ammoniti: Caracciolo, Albiol (P); Acerbi (I)

Novembre 30, 2025
scritto daRedazione
