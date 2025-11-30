Doppio Lautaro , Pisa-Inter 0-2

Lasciata alle spalle la sconfitta nel derby , l’Inter batte il Pisa 2-0,protagonista in assoluto del match Lautaro Martinez

. Nerazzurri a quota 27 punti in classifica. Alla Cetilar Arena nel primo tempo il Pisa fala sua figura contro la corazzata nerazzurra ,ritmi alti, tanta pressione e poche azioni pericolose: da una parte ci prova Lautaro un paio di volte, dall’altra invece Piccinini non trova la porta da buona posizione. Nella ripresa poi Chivu si affa alla panchinaon le sostituzioni con Lautaro che si sprime all’altezza della sua classe con una doppietta : ” a(69′ e 83′) andando a bersaglio prima con un sinistro all’incrocio e poi con un tap-in vincente su assist di Barella.

IL TABELLINO

PISA-INTER 0-2

Pisa (3-5-2): Scuffet; Albiol (35′ st Lorran), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini (26′ st Leris), Aebischer, Marin, Angori (26′ st Tramoni); Meister (45′ st Buffon), Nzola (45′ st Moreo).

A disp: Nicolas, Vukovic, Højholt, Coppola, Calabresi, Bettazzi, Maucci, Bonfanti. All.: Gilardino

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (22′ st Bisseck), Bastoni; Luis Henrique (22′ st Diouf), Barella, Calhanoglu, Sucic (1′ st Zielinski), Dimarco; Thuram (22′ st Esposito), Lautaro (42′ st Carlos Augusto).

A disp.: J. Martinez, Taho, De Vrij, Frattesi, Mkhitaryan, Cocchi, Maye. All.: Chivu

Arbitro: Guida

Marcatori: 69′ Lautaro (I), 38′ st Lautaro (I)

Ammoniti: Caracciolo, Albiol (P); Acerbi (I)

