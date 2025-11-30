Alla News Balance Arena , l’Atalanta dopo tre sconfitte consecutive ritrova la vittoria e batte la Fiorentina 2-0. La sfida si sblocca con il tiro-cross di Kossounou che al 41′ beffa De Gea, poi il tap-in di Lookman al 52′ dopo la respinta del portoiere viola da calcio d’angolo e colpo di testa di De Ketelaere. bergamaschi salgono così a 16 punti, viola sempre ultimi a quota 6.
IL TABELLINO
ATALANTA-FIORENTINA 2-0
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou , Hien (41′ st Kolasinac ), Djimsiti ; Bellanova , De Roon , Ederson (22′ st Pasalic ), Zappacosta (22′ st Zalewski ); De Ketelaere , Lookman (32′ st Sulemana ); Scamacca (32′ st Krstovic ). A disp.: Rossi, Sportiello, Musah, Samardzic, Brescianini, Bernasconi, Ahanor. All.: Palladino
Fiorentina (3-4-1-2: De Gea Pongracic , Marì (30′ st Comuzzo), Ranieri ; Dodò (19′ st Fortini ), Mandragora , Fagioli (19′ st Gudmundsson ), Sohm (35′ st Richardson ), Parisi ; Piccoli (34′ st Ndour ), Kean . A disp.: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Viti, Kouadio. All.: Vanoli
Arbitro: Marcenaro
Marcatori: 41′ Kossounou, 7′ st Lookman
Ammoniti: Pongracic (F), Pablo Mari (F), Mandragora (F), Hien (A)