Serie A, risultato finale : Roma- Napoli 0-1 , 36′ Neres
F1 , Gp del Qatar , stoccata di super Max Verstappen e mondiale riaperto
Dalla curva della Roma , i soliti cori di discriminazione
Basket qual.mondiali: l'Italia batte la Lituania all'ultimo respiro

Novembre 30, 2025
scritto daRedazione

Circa quattro mila tifosi per il Napoli, tutti residenti nel Lazio visto il divieto di trasferta, e alcuni cori di discrimazione territoriale dalla Curva di sostenitori romanisti: e’ questa la foto dell’Olimpico, prima di Roma-Napoli. “. Nel riscaldamento, cori di discriminazione territoriale dalla Curva Sud nei confronti del Napoli, mentre fuori dall’Olimpico (prima del match) è comparso anche uno striscione che inneggiava all’eruzione del Vesuvio. “Aspettando che…” e la foto del vulcano.

Novembre 30, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

F1 , Gp del Qatar , stoccata di super Max Verstappen e mondiale riaperto

Novembre 30, 2025
Articolo successivo

Basket qual.mondiali: l'Italia batte la Lituania all'ultimo respiro

Novembre 30, 2025

