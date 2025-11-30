Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A, risultato finale : Roma- Napoli 0-1 , 36′ Neres Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
F1 , Gp del Qatar , stoccata di super Max Verstappen e mondiale riaperto
Atalanta .Palladino:”i ragazzi sono stati fantastici , hanno dato una grande risposta”
Dalla curva della Roma , i soliti cori di discriminazione

Atalanta .Palladino:”i ragazzi sono stati fantastici , hanno dato una grande risposta”

Novembre 30, 2025
scritto daRedazione

E’ stata una bella settimana, vincere in Champions e poi qui in casa davanti ai nostri tifosi. È stata una giornata importante, ho visto tutto il gruppo coinvolto con dei ragazzi fantastici. Hanno dato una grande risposta, perchè la partita non era facile contro una Fiorentina viva che aveva voglia di fare risultato”. Così l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino commenta la vittoria contro la Fiorentina in campionato. “Siamo molto soddisfatti di non aver preso gol, gli attaccanti sono stati cinici. Voglio questa mentalità, perchè la strada è quella giusta”, ha aggiunto a Sky.

Novembre 30, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

F1 , Gp del Qatar , stoccata di super Max Verstappen e mondiale riaperto

Novembre 30, 2025
Articolo successivo

Dalla curva della Roma , i soliti cori di discriminazione

Novembre 30, 2025

Recommended for You

Pisa , Gilardino:” dispiace per la sconfitta perchp abbia creato delle opportunità”

Inter , Chivu:”potevamo fare meglio. Però ci prendiamo di buono quello che abbiamo fatto”

Lecce – Torino 2-1,, Coullibaly ,Banda e Falcone mandano in estasi il Via del Mare

Milan Allgeri:”nel primo tempo la Lazio ci ha pressato molto”

Cagliari , Pisacane:” Peccato, perché abbiamo sbagliato una scalata con Obert su McKennie”