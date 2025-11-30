Atalanta .Palladino:”i ragazzi sono stati fantastici , hanno dato una grande risposta”

E’ stata una bella settimana, vincere in Champions e poi qui in casa davanti ai nostri tifosi. È stata una giornata importante, ho visto tutto il gruppo coinvolto con dei ragazzi fantastici. Hanno dato una grande risposta, perchè la partita non era facile contro una Fiorentina viva che aveva voglia di fare risultato”. Così l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino commenta la vittoria contro la Fiorentina in campionato. “Siamo molto soddisfatti di non aver preso gol, gli attaccanti sono stati cinici. Voglio questa mentalità, perchè la strada è quella giusta”, ha aggiunto a Sky.

