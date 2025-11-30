F1 , Gp del Qatar , stoccata di super Max Verstappen e mondiale riaperto

Super Max Verstappen rimanda ad Abu Dhabi il verdetto finale della corsa al titolo vincendo il Gran Premio del Qatar(per il terzo anno di fila).

Bravo il pilota campione del mondo , ma bravissimi ai box i meccanici della Red Bull nel momento più topico della ciorsa che hanno lesionato le ambizioni della Mc Laren. Safety Car in pista già al settimo giro per un incidente che ha visto coinvolti Nico Hulkenberg e Pierre Gasly , tutti iai box con Verstappen in testa a quasi tutto il gruppo ad ecezione comporta di Oscar Piastri e Lando Norris , costretti dal regoamento a fermamrsi entrambi al venticinquesimo giro stop obbligarorio , entrambi poi costretti ad inseguire per buon parte della distanza. Una strategia che ha lasciato di stucco tutti . Verstappen in testa resiste nell’ultimo terzo di gara al forcing di Piastri che chiude secondo davanti ad un superlativo Carlos Sainz, al suo secondo podio stagionale con la Williams nonostante negli ultimi giri con un danno al fondo della sua monoposto.L’ex ferrarista taglia il tragiardo davanti a Lando Norris , il leader della classificva mondiale è risucito a superare Kimi Antonelli approfittando di un errore nell’ultimo giro , del giovane pilota italiano. Sesto posto finale per George Russell davanti a Fernando Alonso. Gara da dimenticare per le due Ferrari :Charles Leclerc chiude ottavo. Lewis Hamilton guadagna qualche posizione con mescola soft al via ma non va poi oltre una mediocre quattordicesima posizione finale. Il mondiale è riaperto , tutto rimandato al Gp di Abu Dabhi.

Gp Qatar, ordine d’arrivo

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Carlos Sainz (Williams)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. George Russell (Mercedes)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

11. Alexander Albon (Williams)

12. Lewis Hamilton (Ferrari)

13. Gabriel Bortoleto (Sauber)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Pierre Gasly (Alpine)

Formula 1, classifica Piloti

Lando Norris (McLaren) – 408 punti

Max Verstappen (Red Bull) – 396 punti

Oscar Piastri (McLaren) – 392 punti

George Russell (Mercedes) – 309 punti

Charles Leclerc (Ferrari) – 230 punti

Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 punti

Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti

Alexander Albon (Williams) – 73 punti

Carlos Sainz (Williams) – 64 punti

Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 punti

Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49 punti

Fernando Alonso (Aston Martin) – 48 punti

Oliver Bearman (Haas) – 41 punti

Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 punti

Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33 punti

Esteban Ocon (Haas) – 32 punti

Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti

Pierre Gasly (Alpine) – 22 punti

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti

Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti