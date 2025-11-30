Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A, risultato finale : Roma- Napoli 0-1 , 36′ Neres Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Dalla curva della Roma , i soliti cori di discriminazione
Basket qual.mondiali: l’Italia batte la Lituania all’ultimo respiro
Serie A, risultato finale : Roma- Napoli 0-1 , 36' Neres

Basket qual.mondiali: l’Italia batte la Lituania all’ultimo respiro

Novembre 30, 2025
scritto daRedazione

L‘Italia si riscatta e nella seconda partita di qualificazione ai Mondiali di basket batte 82-81 la Lituania. Alla Svyturio Arena di Klaipeda, infatti, gli Azzurri di Banchi, alla sua prima vittoria da CT della Nazionale, si impongono in rimonta, visto che i padroni di casa erano avanti 39-34 all’intervallo lungo. Il match si decide negli ultimi istanti, con un canestro di Mannion a 7.5 secondi dalla sirena finale.

Novembre 30, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Dalla curva della Roma , i soliti cori di discriminazione

Novembre 30, 2025
Articolo successivo

Serie A, risultato finale : Roma- Napoli 0-1 , 36' Neres

Novembre 30, 2025

Recommended for You

Oggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale

Tesnni: l’Italia batte 2-0 la Spagna e vince per la quarta volta la Coppa Davis

F! Gp Las Vegas; vince Verstappe,n davanti a Norris e Russel

Serie A- finale: Napoli.-Atalanta 3-01. Doppietta di Neres poi Lang, Scamacca

Serie A , finale: Fiorentina -Juventus 1-1, a Kostic riponde Mandragora

Napoli: de Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio