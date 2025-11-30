L‘Italia si riscatta e nella seconda partita di qualificazione ai Mondiali di basket batte 82-81 la Lituania. Alla Svyturio Arena di Klaipeda, infatti, gli Azzurri di Banchi, alla sua prima vittoria da CT della Nazionale, si impongono in rimonta, visto che i padroni di casa erano avanti 39-34 all’intervallo lungo. Il match si decide negli ultimi istanti, con un canestro di Mannion a 7.5 secondi dalla sirena finale.
Basket qual.mondiali: l’Italia batte la Lituania all’ultimo respiro
Novembre 30, 2025