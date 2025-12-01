Napoli, Conte;” sono molto contento di come abbiamo giocato”

Antonio Conte è soddisfatto del suo Napoli dopo la vittoria in casa della Roma . I partenopei si rioprendono con autorità il primoposto in classifica ” Sono molto contento per come abbiamo giocato. Detto questo viviamo un momento di grande difficoltà per l’indisponibilità di tanti giocatori: Anguissa, Gilmour , Meret, De Bruney , e questo periodo durerà ancora per un po’. Spero che ai giocatori che ci sono non accada nulla, altrimenti andremmo ancora in difficoltà. Nelle defezioni la squadra ha risposto alla grande, abbiamo dovuto cambiare il sistema di gioco tornando all’inizio per una questione di numeri di centrocampisti, perché abbiamo solo Lobotka e McTominay, dietro loro due abbiamo Elmas che è un po’ un jolly, e Vergara, che è un ragazzo promettente del vivaio e dovrà giocare, perché ho bisogno di avere un’opzione in più”.