Roma , Gasperini:”il gol del Napoli dopo un errore arbitrale”

Gian Piero Gasperini ha seguito il match c-clou e la sconfitta contro il Napoli dall tribuna , perchè squalificato, la sua Roma, è uscita sconfitta dallo scontro al vertice con il Napoli. Secopndo il tecnico un ko nato da un errore arbitrale, che però non cerca scuse. “Questi episodi si possono vedere in tanti modi, fatico a essere così netto, il giocatore alza il piede e va a sgambettare Koné. Non è così netto, se ne vedono tanti, ma si poteva fischiare. L’entrata in scivolata così è sempre fischiata, ma non è così netto. Al di là di questo, eravamo scoperti e da lì è partito il contropiede. Ci abbiamo messo del nostro. Sicuramente è stato un errore nostro, peccato”, ha detto Gasperini a fine partita.

“Non credo manchi il motore. Abbiamo fatto tante partite e preso pochi gol. È chiaro che dobbiamo sempre mantenere delle coperture perché in quella situazione non siamo stati bravi in questo”, ha aggiunto a Sky parlando della rete in contropiede. Noi non avevamo l’energia nervosa giusta, dispiace ma non è una gara ad eliminazione. Il campionato è molto lungo, bisogna guardare avanti”.