Napoli, De Laurentiis:” grande vittoria”

Roma , Gasperini:"il gol del Napoli dopo un errore arbitrale"
Dicembre 1, 2025
scritto daRedazione

Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con un post su X commenta la vittoria per 1-0 in casa della Roma, che consente alla squadra di Antonio Conte di raggiungere il Milan in vetta alla classifica di Serie A.

