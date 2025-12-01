Napoli, De Laurentiis:” grande vittoria”

Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con un post su X commenta la vittoria per 1-0 in casa della Roma, che consente alla squadra di Antonio Conte di raggiungere il Milan in vetta alla classifica di Serie A.
