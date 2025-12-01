Ternana sconfitta 2-1, Zappella ed Esempio firmano la superiorità legittima della squadra laziale

( di Stefano Giovagnoli) – UNA SQUADRA ROSSOVERDE SOTTO TONO. ANCHE L’ALLENATORE FABIO LIVERANI FA AUTOCRITICA SU UNA PRESTAZIONE INSUFFICENTE.

La Ternana frena. Il Guidonia Montecelio passa al “Liberati” vincendo 2 a 1.

La Ternana era partita aggressiva mettendo “gamba” all’avvicinamento all’area avversaria con buone trame di gioco, che avrebbero potuto rappresentare un buon viatico per il resto dell’incontro.

Si poteva parlare di un buon approccio dei rossoverdi alla gara, magari di essere anche a metà dell’opera, come si usa dire, ma non è stato così perché gli avversari sono stati migliori.

Per l’altra metà dell’opera, invece, la Ternana si è ritrovata in svantaggio nel momento migliore perché un cross in area non è stato intercettato dalla difesa e ha finito per favorire il goal di Zappella del Guidonia al decimo minuto.

Gli ospiti hanno “preso campo” e sono stati, sin da subito, pericolosi dimostrando, a sua volta, di essere una formazione amalgamata, che si è affidata, spesso e volentieri, alla velocità del gioco e alle ficcanti verticalizzazioni, che hanno messo difficoltà la Ternana.

La pericolosità dei “gialli” è stata da “fare tremare i polsi” perché si sono gettati dentro gli spazi.

La squadra di Liverani, intanto ci ha messo una “pezza” arrivando al pareggio al 21’ con un rasoterra di Durmush, che ha trovato anche una deviazione prima di “morire” nell’angolino.

La buona organizzazione della squadra laziale l’ha portata subito vicina al nuovo vantaggio con Spavone al 23’, che ha avuto solo il demerito di calciare a lato, ma da una buona posizione di tiro e anche Tasconi non ha fatto meglio “gettando alle ortiche” un’occasione propizia.

A questo punto la Ternana è stata costretta ad arretrare il suo “gioco d’assalto” di inizio partita trasformandolo in una corsa affannosa e, intanto, le giocate del Guidonia si sono fatte apprezzare meglio di quelle rossoverdi sin da quando la formazione laziale aveva trovato la rete del vantaggio.

Gli avversari hanno mosso meglio la palla costringendo i rossoverdi a subire, a difendersi ad oltranza, a “stringere i denti” come hanno potuto, ma alla fine anche a subire la rete al 43’.

La difesa rossoverde non è stata immune da colpe come del resto gli altri reparti della squadra, ferma nella prima conclusione dell’undici laziale di Tascone e non reattiva su Esempio, che aveva approfittato di una corta respinta del portiere della Ternana D’Adderio, ma ha anche ribadito la superiorità della sua squadra e il risultato di vittoria per 2 a 1 ne è il giusto e meritato premio.

Dopo un buon inizio di partita che, come detto, aveva lasciato ben sperare per il proseguo, la Ternana si è spenta, mentre gli avversari hanno giocato un buon calcio nella fase di preparazione dell’attacco, in particolare modo nel primo tempo, approfittando anche di una difesa rossoverde “ballerina” raccogliendo, comunque, quanto ampiamente meritato sul campo.

Nel secondo tempo la Ternana aveva l’obbligo di giocare come aveva iniziato la prima frazione non facendosi schiacciare dagli avversari, ma l’organizzazione del Guidonia ha fatto la differenza sempre veloce e da spunti interessanti, mentre le “mosse” di Liverani non sono riuscite a cambiare il “volto” della partita con Ferrante e Pettinari in campo, ma la rete del pareggio non è arrivata.

La Ternana ha provato a reagire con un pallonetto al 19’ di Orellana e poi Ndrecka è andato bene a “guadagnare il fondo del campo” ed ha messo in mezzo un pallone spedito poi alto da Mc Jannet.

Un gran colpo di testa di Mc Jannet ha costretto il portiere del Guidonia ad una parata in tuffo.

A fine partita l’allenatore Fabio Liverani non può che ammettere l’evidenza: “la partenza è stata buona e giuste erano anche le distanze, poi è mancato l’ “ultimo passaggio e la finalizzazione.

Gravi disattenzioni nei goal subiti e magari, se il primo tempo fosse terminato in parità, ci sarebbe stata anche una ripresa diversa. E’ mancata la qualità anche nei cross e nei calci piazzati”.

IL TABELLINO

TERNANA- GUIDONIA M. 1-2

Ternana (3-4-2-1): D’Alterio, Donati, Capuano, Martella (62’ Orellana), Romeo (62’ Bianay), Garetto (62’ Mc Jannet), Vallocchia, Ndrecka, Durmush (80’ Pettinari), Dubickas (70’ Ferrante), Leonardi. All. Fabio Liverani

Guiodonia M. (3-5-1-1): Stellato, Mulè, Cristini, Esempio, Zappella, Tascone, (70’ Tessitore), Santoro, Mastrantonio (74’ Franchini), Errico 83’ Vitturini), Spavone (70’ Falleni), Bernardotto (83’ Zuppel). All. Ciro Ginestra

ARBITRO: Michele Pasculli (sez. Como)

ASSISTENTI: Pierpaolo Vitale (sez. Salerno), Diego Spatrisano (sez. Cesena)

IV UFFUCIALE: Alessandro Colelli (sez. Ostia Lido)

Fvs: Matteo Lauri (sez. Gubbio)

Marcatori: 10’ Zappella (Guiodonia M.), 21’ Durmush (Ternana), 43’ Esempio (Guidonia M.)

Ammoniti: Vallocchia (Ternana), Cristini (Guidonia M.)

Angoli: 2 a 2

Recuperi: 2’ pt.; 4’ st.

Spettatori: 2.713 (di cui 71 ospiti e 1.518 abbonati)