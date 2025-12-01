Coppa Italia , martedì si riparte

Ottavi di finale di Coppa Italia alle porte, Sedici squadre ancora in bagarre , una soloa di Serie B : il Venezia , i, lagunari scenderranno in campo ospiti dell’Inter ospite dell’Inter.
Ecco le partite dei sedicesimi
Juventus-Udinese martedì 2 dicembre 2025 alle 21
Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre 2025
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre 2025 alle 18
Inter-Venezia mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21
Bologna-Parma giovedì 4 dicembre 2025 alle 18
Lazio-Milan giovedì 4 dicembre 2025 alle 21
Roma-Torino martedì 13 gennaio 2026 alle 21
Fiorentina-Como martedì 27 gennaio 2026 alle 21
Tutti i match saranno trasmessi sull Canale di ITALIA 1