Coppa Italia , martedì si riparte

Dicembre 1, 2025
scritto daRedazione

Ottavi di finale di Coppa Italia alle porte, Sedici squadre ancora in bagarre , una soloa di Serie B : il Venezia , i, lagunari scenderranno in campo ospiti dell’Inter ospite dell’Inter.

Ecco le partite dei sedicesimi

Juventus-Udinese martedì 2 dicembre 2025 alle 21

Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre 2025
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre 2025 alle 18 
Inter-Venezia mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21

Bologna-Parma giovedì 4 dicembre 2025 alle 18
Lazio-Milan giovedì 4 dicembre 2025 alle 21

Roma-Torino martedì 13 gennaio 2026 alle 21
Fiorentina-Como martedì 27 gennaio 2026 alle 21

Tutti i match saranno trasmessi sull Canale di ITALIA 1

Dicembre 1, 2025
scritto daRedazione
Dicembre 1, 2025
