Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A, risultato finale : Roma- Napoli 0-1 , 36′ Neres Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Bologna, Italiano:"partita da archiviare .,.. ci rifaremo"
Cremonese, Nicola:”per noi Vardy è un punto di riferimento”
Addio a Nicola Pietrangeli

Cremonese, Nicola:”per noi Vardy è un punto di riferimento”

Dicembre 2, 2025
scritto daRedazione
Davide Nicola, head coach of Torino FC, during the Serie A TIM football match between Torino FC and Parma Calcio at Stadio Grande Torino on 3th May, 2021 in Turin, Italy.

Davide Nicola, si gode il successo sul Bologna al Dall’Ara che ha visto protagonista assoluto l’ex Leicestr amie Vardy: ” Tutti sono stati bravissimi, sarebbe ,siamo andati oltre il risultato contro una grande squadra Abbiamo commesso meno errori rispetto al Bologfna . Per noi era importante unire le due cose sulle quali stiamo lavorando”. Poi su Vardy: “Per noi è un punto di riferimento. Da allenatore posso solo dire che i grandi campioni sono di una semplicità incredibile. Il gruppo della Cremonese ha accolto Vardy con un grande privilegio, Vardy ha riconosciuto questo e si sta dimostrando un uomo vero sotto tutti i punti di vista”.

Dicembre 2, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Bologna, Italiano:"partita da archiviare .,.. ci rifaremo"

Dicembre 2, 2025
Articolo successivo

Addio a Nicola Pietrangeli

Dicembre 2, 2025

Recommended for You

Bologna, Italiano:”partita da archiviare .,.. ci rifaremo”

Roma , Gasperini:”il gol del Napoli dopo un errore arbitrale”

Napoli, Conte;” sono molto contento di come abbiamo giocato”