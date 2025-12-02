Cremonese, Nicola:”per noi Vardy è un punto di riferimento”

Davide Nicola, si gode il successo sul Bologna al Dall’Ara che ha visto protagonista assoluto l’ex Leicestr amie Vardy: ” Tutti sono stati bravissimi, sarebbe ,siamo andati oltre il risultato contro una grande squadra Abbiamo commesso meno errori rispetto al Bologfna . Per noi era importante unire le due cose sulle quali stiamo lavorando”. Poi su Vardy: “Per noi è un punto di riferimento. Da allenatore posso solo dire che i grandi campioni sono di una semplicità incredibile. Il gruppo della Cremonese ha accolto Vardy con un grande privilegio, Vardy ha riconosciuto questo e si sta dimostrando un uomo vero sotto tutti i punti di vista”.