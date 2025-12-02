Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A, risultato finale : Roma- Napoli 0-1 , 36′ Neres Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A , Bologna - Cremonse 1-3: due volte Vardy e Pajero affondano i fesinei
Bologna, Italiano:”partita da archiviare .,.. ci rifaremo”
Cremonese, Nicola:"per noi Vardy è un punto di riferimento"

Bologna, Italiano:”partita da archiviare .,.. ci rifaremo”

Dicembre 2, 2025
scritto daRedazione

Vincenzo Italiano mastcia amaro dopo la sconfitta al Dall’Ara (3-1) contro la Cremonese che impedisce ai felsinei di agganciare il terzo posto in classifica:” Noi scarichi? Abbiamo finito con quasi trenta tiri verso lo specchio della porta.Dopo lo svataggio abbiamo reagito riversandoci nella loro metà campo , è stata una partita di quelle che nascono male. Il tiro di Orsolini sul palo , poi quello di Dominguiez terminato alto , gol mancati che potevano indirizzare la partita. poi questi errori che abbiamo commesso dove siamo stati un po’ superficiali. Palloni che potevamo respingere bene, indirizzare bene, li abbiamo consegnati ai loro piedi”.

Dicembre 2, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A , Bologna - Cremonse 1-3: due volte Vardy e Pajero affondano i fesinei

Dicembre 2, 2025
Articolo successivo

Cremonese, Nicola:"per noi Vardy è un punto di riferimento"

Dicembre 2, 2025

Recommended for You

Roma , Gasperini:”il gol del Napoli dopo un errore arbitrale”

Napoli, Conte;” sono molto contento di come abbiamo giocato”

Dalla curva della Roma , i soliti cori di discriminazione