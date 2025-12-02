Bologna, Italiano:”partita da archiviare .,.. ci rifaremo”

Vincenzo Italiano mastcia amaro dopo la sconfitta al Dall’Ara (3-1) contro la Cremonese che impedisce ai felsinei di agganciare il terzo posto in classifica:” Noi scarichi? Abbiamo finito con quasi trenta tiri verso lo specchio della porta.Dopo lo svataggio abbiamo reagito riversandoci nella loro metà campo , è stata una partita di quelle che nascono male. Il tiro di Orsolini sul palo , poi quello di Dominguiez terminato alto , gol mancati che potevano indirizzare la partita. poi questi errori che abbiamo commesso dove siamo stati un po’ superficiali. Palloni che potevamo respingere bene, indirizzare bene, li abbiamo consegnati ai loro piedi”.