Serie A , Bologna – Cremonse 1-3: due volte Vardy e Pajero affondano i fesinei

A 38 anni l’ex Leicester mette a segno la sua prima doppietta italiana nel successo dell’Ara dei grigiorossi: Il Bologna accorcia con Orsolini su calcio di rigore.

La tredicesima giornata di Serie A ha il sapore ammro per il Bologna, che incassa la sconfitta 3-1 per opera della Cremonese . Al Dall’Ara, decidono la doppietta di Vardy, a segno al 35′ e al 50′, e la rete di e Payero, che sblocca al 31’Il Bologna riapre il match nel recupero del porimo tempo con uncalcio di rigore concesso da Felciani per fallo di mano di Bianchetti , dasgli undici metri trasforma Orsolini : Il Bolognanon riesce ad agganciare Roma e Inter a -1 da Milan e Napoli. Dopo tre ko di fila, invece, torna a vincere la squadra di Nicola, che sale a 17 punti e aggancia il Sassuolo.







IL TABELLINO

BOLOGNA-CREMONESE 1-3

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 5; Zortea (35′ st Holm ), Casale 4(1′ st Heggem ), Lucumì , Miranda ; Moro , Pobega ; Orsolini (35′ st Bernardeschi ), Odgaard (30′ st Dallinga ), Dominguez (1′ st Cambiaghi ), Castro . A disp.: Pessina, Benestante, Lykogiannis, De Silvestri, Ferguson, Sulemana, Fabbian, Rowe. All.: Italiano

Cremonese (3-5-2: Audero ; Terracciano , Baschirotto , Bianchetti 6; Barbieri , Payero (21′ st Grassi ), Vandeputte , Bondo (31′ st Zerbin ), Pezzella (41′ st Folino ); Bonazzoli (31′ st Sanabria ), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Valoti, Sarmiento, Lordkipanidze, Johnsen, Moumbagna, Vazquez. All.: Nicola 7

Arbitro: Feliciani