Serie C , risultati e classifiche gironi A, B e C dopo la 16a giornata

GIRONE A
|Giornata Nº 16
|Data
|Incontro
|Risultato
|28/11/2025
|Triestina
|Pro Patria
|2
|1
|29/11/2025
|Lumezzane
|Novara
|1
|1
|29/11/2025
|AC Renate
|Arzignano Valchiampo
|1
|2
|29/11/2025
|Ospitaletto
|Virtus Vecomp
|1
|1
|29/11/2025
|US Pergolettese
|Albinoleffe
|0
|0
|30/11/2025
|Asd Alcione Milano
|Trento
|2
|0
|30/11/2025
|Inter U23
|Pro Vercelli
|1
|1
|30/11/2025
|Vicenza
|Lecco
|1
|0
|30/11/2025
|Dolomiti Bellunesi
|Giana
|0
|0
|01/12/2025
|Cittadella
|Union Brescia
|1
|1
CLASSIFICA
|pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|DR
|Andamento
|1
|Vicenza
|42
|16
|13
|3
|0
|21
|VVVNV
|2
|Union Brescia
|30
|16
|8
|6
|2
|14
|VPNNN
|3
|Lecco
|30
|16
|9
|3
|4
|11
|VPVPP
|4
|Cittadella
|28
|16
|8
|4
|4
|3
|VVVVN
|5
|Alcione Milano
|27
|16
|8
|3
|5
|7
|VVPPV
|6
|Inter U23
|26
|15
|7
|5
|3
|7
|PVPVN
|7
|Pro Vercelli
|23
|16
|7
|2
|7
|-2
|PVPVN
|8
|Trento
|20
|16
|4
|8
|4
|1
|VVNPP
|9
|Giana Erminio
|20
|16
|4
|8
|4
|-1
|PNVVN
|10
|Renate
|20
|16
|5
|5
|6
|-3
|NVPVP
|11
|Novara
|19
|16
|3
|10
|3
|0
|NVVPN
|12
|Albinoleffe
|17
|16
|4
|5
|7
|-2
|PNVPN
|13
|Lumezzane
|17
|16
|4
|5
|7
|-6
|NNVVN
|14
|Arzignano Valchiampo
|17
|16
|4
|5
|7
|-7
|PVPNV
|15
|Ospitaletto
|15
|16
|3
|6
|7
|-5
|VPNPN
|16
|Dolomiti Bellunesi
|15
|15
|3
|6
|6
|-9
|VPPNN
|17
|Pergolettese
|14
|16
|3
|5
|8
|-10
|NPPPN
|18
|Virtus Verona
|13
|16
|2
|7
|7
|-6
|PPPNN
|19
|Pro Patria
|12
|16
|2
|6
|8
|-11
|PNPVP
|20
|Triestina
|-5 *
|16
|4
|6
|6
|-2
|PPNNV
GIRONE B
|Giornata Nº 16
|Data
|Incontro
|Risultato
|29/11/2025
|Forlì
|Bra
|1
|1
|29/11/2025
|Gubbio
|Livorno
|0
|0
|29/11/2025
|Pineto
|Ravenna
|0
|3
|30/11/2025
|Juventus Next Gen
|Perugia
|1
|0
|30/11/2025
|Arezzo
|Sambenedettese
|1
|0
|30/11/2025
|Campobasso
|Pianese
|1
|1
|30/11/2025
|Pontedera
|Carpi
|0
|1
|30/11/2025
|Ternana
|Guidonia Montecelio
|1
|2
|01/12/2025
|Vis Pesaro
|Ascoli
|1
|1
GIRONE B
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|DR
|Andamento
|1
|Arezzo
|38
|15
|12
|2
|1
|21
|VNVVV
|2
|Ravenna
|38
|16
|12
|2
|2
|14
|VVNNV
|3
|Ascoli
|29
|15
|8
|5
|2
|17
|VPNPN
|4
|Guidonia Montecelio
|24
|15
|7
|3
|5
|3
|VVPNV
|5
|AC Carpi
|24
|15
|7
|3
|5
|1
|PVVPV
|6
|Pineto
|23
|15
|6
|5
|4
|3
|NVVNP
|7
|Forlì
|21
|15
|6
|3
|6
|2
|VPPPN
|8
|Ternana
|21
|15
|5
|6
|4
|1
|NNNVP
|9
|Vis Pesaro
|20
|15
|4
|8
|3
|3
|VNVPN
|10
|Campobasso
|19 *
|15
|5
|6
|4
|2
|PNVNN
|11
|Gubbio
|18
|15
|3
|9
|3
|0
|NNNNN
|12
|Pianese
|18
|15
|4
|6
|5
|-2
|PNPVN
|13
|Juventus Next Gen
|18
|15
|5
|3
|7
|-4
|PVPNV
|14
|Sambenedettese
|17
|16
|4
|5
|7
|-1
|PNNNP
|15
|Livorno
|15
|16
|4
|3
|9
|-12
|PPNVN
|16
|Perugia
|12
|15
|2
|6
|7
|-8
|NNNVP
|17
|Pontedera
|12
|15
|3
|3
|9
|-17
|NPVPP
|18
|Bra
|11
|15
|2
|5
|8
|-9
|NPPVN
|19
|Torres
|8
|15
|1
|5
|9
|-14
|NPPNP
|20
|Rimini
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GIRONE C
|Giornata Nº 16
|Data
|Incontro
|Risultato
|29/11/2025
|Casertana
|Cavese
|3
|1
|29/11/2025
|Picerno
|Catania
|0
|1
|29/11/2025
|Asd Team Altamura
|Sorrento
|1
|2
|29/11/2025
|Crotone
|Giugliano
|1
|0
|30/11/2025
|Atalanta BC U23
|Siracusa
|3
|1
|30/11/2025
|Trapani
|Monopoli
|1
|1
|30/11/2025
|Foggia
|Cosenza
|2
|1
|30/11/2025
|Latina
|Audace Cerignola
|0
|2
|30/11/2025
|Potenza
|Casarano
|3
|1
|01/12/2025
|Benevento
|Salernitana
|5
|1
CLASSIFICA
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|DR
|Andamento
|1
|Catania
|34
|16
|10
|4
|2
|19
|NVPVV
|2
|Benevento
|32
|16
|10
|2
|4
|20
|NVVPV
|3
|Salernitana
|31
|16
|9
|4
|3
|2
|NNVNP
|4
|Cosenza
|29
|16
|8
|5
|3
|13
|NVVVP
|5
|Casertana
|25
|15
|7
|4
|4
|3
|PNNVV
|6
|Crotone
|24
|16
|7
|3
|6
|9
|PNVPV
|7
|Casarano
|24
|16
|7
|3
|6
|-2
|PPVVP
|8
|Potenza
|23
|16
|6
|5
|5
|0
|VPVNV
|9
|Monopoli
|23
|16
|6
|5
|5
|-2
|VNPPN
|10
|Audace Cerignola
|22
|16
|6
|4
|6
|-2
|PVVVV
|11
|Trapani 1905
|21 *
|16
|8
|5
|3
|10
|VVPVN
|12
|Atalanta U23
|21
|15
|6
|3
|6
|8
|VVPNV
|13
|Cavese 1919
|17
|16
|4
|5
|7
|-3
|NVNNP
|14
|Sorrento
|16
|16
|3
|7
|6
|-4
|NPPPV
|15
|Team Altamura
|16
|16
|3
|7
|6
|-10
|NPPNP
|16
|Giugliano
|15
|16
|4
|3
|9
|-11
|VVPPP
|17
|Latina
|14
|16
|3
|5
|8
|-11
|NPPPP
|18
|Foggia
|14
|16
|3
|5
|8
|-16
|PPNPV
|19
|Siracusa
|13
|16
|4
|1
|11
|-10
|PVVNP
|20
|Picerno
|13
|16
|3
|4
|9
|-13
|NPPVP