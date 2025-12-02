Sfondo scuro Sfondo chiaro
Addio a Nicola Pietrangeli
Serie C , risultati e classifiche gironi A, B e C dopo la 16a giornata
Bundesliga ( Germania) : risultati e classifica dopo la 12a giornata

Serie C , risultati e classifiche gironi A, B e C dopo la 16a giornata

Dicembre 2, 2025
scritto daRedazione

GIRONE A

Giornata Nº 16
DataIncontroRisultato
28/11/2025TriestinaPro Patria21
29/11/2025LumezzaneNovara11
29/11/2025AC RenateArzignano Valchiampo12
29/11/2025OspitalettoVirtus Vecomp11
29/11/2025US PergoletteseAlbinoleffe00
30/11/2025Asd Alcione MilanoTrento20
30/11/2025Inter U23Pro Vercelli11
30/11/2025VicenzaLecco10
30/11/2025Dolomiti BellunesiGiana00
01/12/2025CittadellaUnion Brescia11

CLASSIFICA

posSquadrePTGVNPDRAndamento
1Vicenza4216133021VVVNV
2Union Brescia301686214VPNNN
3Lecco301693411VPVPP
4Cittadella28168443VVVVN
5Alcione Milano27168357VVPPV
6Inter U2326157537PVPVN
7Pro Vercelli2316727-2PVPVN
8Trento20164841VVNPP
9Giana Erminio2016484-1PNVVN
10Renate2016556-3NVPVP
11Novara191631030NVVPN
12Albinoleffe1716457-2PNVPN
13Lumezzane1716457-6NNVVN
14Arzignano Valchiampo1716457-7PVPNV
15Ospitaletto1516367-5VPNPN
16Dolomiti Bellunesi1515366-9VPPNN
17Pergolettese1416358-10NPPPN
18Virtus Verona1316277-6PPPNN
19Pro Patria1216268-11PNPVP
20Triestina-5 *16466-2PPNNV

GIRONE B

Giornata Nº 16
DataIncontroRisultato
29/11/2025ForlìBra11
29/11/2025GubbioLivorno00
29/11/2025PinetoRavenna03
30/11/2025Juventus Next GenPerugia10
30/11/2025ArezzoSambenedettese10
30/11/2025CampobassoPianese11
30/11/2025PontederaCarpi01
30/11/2025TernanaGuidonia Montecelio12
01/12/2025Vis PesaroAscoli11

GIRONE B

PosSquadrePTGVNPDRAndamento
1Arezzo3815122121VNVVV
2Ravenna3816122214VVNNV
3Ascoli291585217VPNPN
4Guidonia Montecelio24157353VVPNV
5AC Carpi24157351PVVPV
6Pineto23156543NVVNP
7Forlì21156362VPPPN
8Ternana21155641NNNVP
9Vis Pesaro20154833VNVPN
10Campobasso19 *155642PNVNN
11Gubbio18153930NNNNN
12Pianese1815465-2PNPVN
13Juventus Next Gen1815537-4PVPNV
14Sambenedettese1716457-1PNNNP
15Livorno1516439-12PPNVN
16Perugia1215267-8NNNVP
17Pontedera1215339-17NPVPP
18Bra1115258-9NPPVN
19Torres815159-14NPPNP
20Rimini000000

GIRONE C

Giornata Nº 16
DataIncontroRisultato
29/11/2025CasertanaCavese31
29/11/2025PicernoCatania01
29/11/2025Asd Team AltamuraSorrento12
29/11/2025CrotoneGiugliano10
30/11/2025Atalanta BC U23Siracusa31
30/11/2025TrapaniMonopoli11
30/11/2025FoggiaCosenza21
30/11/2025LatinaAudace Cerignola02
30/11/2025PotenzaCasarano31
01/12/2025BeneventoSalernitana51

CLASSIFICA

PosSquadrePTGVNPDRAndamento
1Catania3416104219NVPVV
2Benevento3216102420NVVPV
3Salernitana31169432NNVNP
4Cosenza291685313NVVVP
5Casertana25157443PNNVV
6Crotone24167369PNVPV
7Casarano2416736-2PPVVP
8Potenza23166550VPVNV
9Monopoli2316655-2VNPPN
10Audace Cerignola2216646-2PVVVV
11Trapani 190521 *1685310VVPVN
12Atalanta U2321156368VVPNV
13Cavese 19191716457-3NVNNP
14Sorrento1616376-4NPPPV
15Team Altamura1616376-10NPPNP
16Giugliano1516439-11VVPPP
17Latina1416358-11NPPPP
18Foggia1416358-16PPNPV
19Siracusa13164111-10PVVNP
20Picerno1316349-13NPPVP

Dicembre 2, 2025
scritto daRedazione
