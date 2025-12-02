Sfondo scuro Sfondo chiaro
Bundesliga ( Germania) : risultati e classifica dopo la 12a giornata

Dicembre 2, 2025
scritto daRedazione
Giornata Nº 12
DataIncontroRisultato
28/11/2025GladbachLipsia00
29/11/2025Bayern MonacoSt.Pauli31
29/11/2025Werder BremaColonia11
29/11/2025Union BerlinoFC Heidenheim12
29/11/2025HoffenheimAugsburg30
29/11/2025Bayer LeverkusenBorussia Dortmund12
30/11/2025AmburgoStoccarda21
30/11/2025Eintracht FrankfurtWolfsburg11
30/11/2025FriburgoMainz 0540

CLASSIFICA

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Bayern Monaco3412111044935VVNVV
2Lipsia261282222139VVPVN
3B. Dortmund2512741211110VVNNV
4Bayer Leverkusen2312723281711VPVVP
5Hoffenheim231272325178VVVNV
6Stoccarda221271421174VPVNP
7E. Francoforte211263328235VNVVN
8Friburgo16124441920-1PNVPV
9Werder Brema16124441621-5VNVPN
10Colonia151243521201PVPPN
11Union Berlino15124351519-4PNNVP
12B. M’gladbach13123451619-3PVVVN
13Amburgo12123361118-7PPNPV
14Augsburg10123181527-12PPPVP
15Wolfsburg9122371422-8VPPPN
16Heidenheim8122281027-17PNPPV
17St. Pauli7122191024-14PPPPP
18Mainz6121381123-12PNPNP
Dicembre 2, 2025
scritto daRedazione
