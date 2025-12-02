Bundesliga ( Germania) : risultati e classifica dopo la 12a giornata

|Giornata Nº 12
|Data
|Incontro
|Risultato
|28/11/2025
|Gladbach
|Lipsia
|0
|0
|29/11/2025
|Bayern Monaco
|St.Pauli
|3
|1
|29/11/2025
|Werder Brema
|Colonia
|1
|1
|29/11/2025
|Union Berlino
|FC Heidenheim
|1
|2
|29/11/2025
|Hoffenheim
|Augsburg
|3
|0
|29/11/2025
|Bayer Leverkusen
|Borussia Dortmund
|1
|2
|30/11/2025
|Amburgo
|Stoccarda
|2
|1
|30/11/2025
|Eintracht Frankfurt
|Wolfsburg
|1
|1
|30/11/2025
|Friburgo
|Mainz 05
|4
|0
CLASSIFICA
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Bayern Monaco
|34
|12
|11
|1
|0
|44
|9
|35
|VVNVV
|2
|Lipsia
|26
|12
|8
|2
|2
|22
|13
|9
|VVPVN
|3
|B. Dortmund
|25
|12
|7
|4
|1
|21
|11
|10
|VVNNV
|4
|Bayer Leverkusen
|23
|12
|7
|2
|3
|28
|17
|11
|VPVVP
|5
|Hoffenheim
|23
|12
|7
|2
|3
|25
|17
|8
|VVVNV
|6
|Stoccarda
|22
|12
|7
|1
|4
|21
|17
|4
|VPVNP
|7
|E. Francoforte
|21
|12
|6
|3
|3
|28
|23
|5
|VNVVN
|8
|Friburgo
|16
|12
|4
|4
|4
|19
|20
|-1
|PNVPV
|9
|Werder Brema
|16
|12
|4
|4
|4
|16
|21
|-5
|VNVPN
|10
|Colonia
|15
|12
|4
|3
|5
|21
|20
|1
|PVPPN
|11
|Union Berlino
|15
|12
|4
|3
|5
|15
|19
|-4
|PNNVP
|12
|B. M’gladbach
|13
|12
|3
|4
|5
|16
|19
|-3
|PVVVN
|13
|Amburgo
|12
|12
|3
|3
|6
|11
|18
|-7
|PPNPV
|14
|Augsburg
|10
|12
|3
|1
|8
|15
|27
|-12
|PPPVP
|15
|Wolfsburg
|9
|12
|2
|3
|7
|14
|22
|-8
|VPPPN
|16
|Heidenheim
|8
|12
|2
|2
|8
|10
|27
|-17
|PNPPV
|17
|St. Pauli
|7
|12
|2
|1
|9
|10
|24
|-14
|PPPPP
|18
|Mainz
|6
|12
|1
|3
|8
|11
|23
|-12
|PNPNP