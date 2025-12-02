Ligue 1 (Francia) , risultati e classifica dopo la 14a giornata

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A, finale: Bologna – Crmonese 1-3
Dicembre 2, 2025
scritto daRedazione
Giornata Nº 14
DataIncontroRisultato
28/11/2025MetzRennes01
29/11/2025MonacoParigi SG10
29/11/2025Paris Football ClubAuxerre11
29/11/2025MarsigliaTolosa22
30/11/2025StrasburgoBrestois12
30/11/2025AngersLens12
30/11/2025Le HavreLille01
30/11/2025LorientNizza31
30/11/2025LioneNantes30

CLASSIFICA

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Lens31141013241212PVVVV
2PSG3014932271215NVVVP
3Ol. Marsiglia2914923351421NVVVN
4Lille2614824281711PVPVV
5Rennes241466224186NVVVV
6Ol. Lione241473421156NNPNV
7Monaco231472526251VPPPV
8Strasburgo221471625196VPVPP
9Tolosa171445520191NNNPN
10Nizza17145271926-7VPPPP
11Brest16144461924-5PNPVV
12Angers16144461217-5NPVVP
13Paris FC15144372126-5NVPPN
14Le Havre14143561321-8VNNPP
15Lorient14143561828-10NPNNV
16Nantes11142571222-10PPNNP
17Metz11143291431-17VVVPP
18Auxerre914239820-12PPPNN
Dicembre 2, 2025
scritto daRedazione
Dicembre 2, 2025
Dicembre 2, 2025

