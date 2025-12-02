Ligue 1 (Francia) , risultati e classifica dopo la 14a giornata

|Giornata Nº 14
|Data
|Incontro
|Risultato
|28/11/2025
|Metz
|Rennes
|0
|1
|29/11/2025
|Monaco
|Parigi SG
|1
|0
|29/11/2025
|Paris Football Club
|Auxerre
|1
|1
|29/11/2025
|Marsiglia
|Tolosa
|2
|2
|30/11/2025
|Strasburgo
|Brestois
|1
|2
|30/11/2025
|Angers
|Lens
|1
|2
|30/11/2025
|Le Havre
|Lille
|0
|1
|30/11/2025
|Lorient
|Nizza
|3
|1
|30/11/2025
|Lione
|Nantes
|3
|0
CLASSIFICA
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Lens
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|PVVVV
|2
|PSG
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|NVVVP
|3
|Ol. Marsiglia
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|NVVVN
|4
|Lille
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|PVPVV
|5
|Rennes
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|NVVVV
|6
|Ol. Lione
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|NNPNV
|7
|Monaco
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|VPPPV
|8
|Strasburgo
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|VPVPP
|9
|Tolosa
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|NNNPN
|10
|Nizza
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|VPPPP
|11
|Brest
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|PNPVV
|12
|Angers
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|NPVVP
|13
|Paris FC
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|NVPPN
|14
|Le Havre
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|VNNPP
|15
|Lorient
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|NPNNV
|16
|Nantes
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|PPNNP
|17
|Metz
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|VVVPP
|18
|Auxerre
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
|PPPNN