Coppa Italia. Juve ai quarti , Udinese battuta 2-0

iAll’ìAllianz Stadium la Juve supera l’Udinese 2-0 . Binconeri ai quarti di finale Coppa Italia

M;atch senza storia che la Juve porta a vasa dominado in lungo e in largo.

A sbloccare il match è un’autorete : il giovane Palma tenta di anticipare Davcid e batte in scivolata il proprio portiere Sava. L’Udinese non riesce quasi mai a superare la propia metà campoi e al 68’a Locatelli, entrato al posto dell’infortunato Gatti, non sbaglia dagli 11 mentri un calcio di rigore assegnato dopo un richiamo dal Var per uno step on foot di Palma su Cabal sfuggito a Fourneau. Ai quarti la vincente di Atalanta-Genoa.

IL TABELLINO

JUVENTUS-UDINESE 2-0

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti (11′ st Locatelli), Kelly; Cambiaso, Miretti (29′ st Conceiçao), Koopmeiners, Cabal (29′ st Joao Mario); McKennie, Yildiz (39′ st Zhegrova); David (29′ st Openda). A disp.: Scaglia, Mangiapoco, Adzic, Kostic, Thuram, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Solet (36′ st Kristensen), Palma; Ehizibue, Zarraga (14′ st Miller), Lovric, Atta (26′ st Ekkelenkamp), Zemura; Zaniolo (14′ st Bravo), Buksa (26′ st Gueye). A disp.: Nunziante, Okoye, Padelli, Goglichidze, Bayo, Kabasele, Camara, Modesto. All.: Runjaic

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 23′ aut. Palma (J), 23′ st rig. Locatelli (J)