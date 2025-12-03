Coppa Italia :Atalanta – Genoa 3-0

Alla New Balnce Arena l’Atalanta ha battuto il Genoa 4-0 negli ottavi di finale Coppa Italia Freccia Rossa .

La Dea sin dall’inizio del match non si riisprmia e al 18′ Paslalic centra la traversa della porta genoana. Un minuto dopo Djimsiti sblocca il risultato con un colpo di testa su cross di Zalewski. Il Genoa rimane in dieci al 36′ espulso con un rosso diretto Fini La partita è tutta indiscesa per l’Atalanta che al 54′ raddoppia con De Roon: da incorniciare il destro al volo. All’82’ la terza rete di Pasalic , il croato si fa trovare prnto ul secondo palo dopo una conclusione non proprio da incorniciare di Scamacca, infine Anhor al 91′ realizza il poker. La Dea vince quindi 4-0 e si qualifica ai quarti di finale, dove affronterà la Juventus. Saluta la competizione il Genoa. Prima sconfitta cdel genoa con De Rossi in oanchna dopo due pareggi e una vittoria.



ATALANTA-GENOA 4-0

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti (15’ st Brescianini), Hien, Kolasinac (15’ st Ahanor); Bellanova (29’ st Bernasconi), de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere (15’ st Samardzic), Sulemana (21’ Maldini); Scamacca. A disp.: Carnesecchi, Rossi, Kossounou, Musah, Lookman, Ederson, Scalvini, Krstovic. All.: Palladino

Genoa (3-5-2): Siegrist; Norton Cuffy (33’ st Venturino), Otoa, Vasquez; Ellertson, Frendrup (25’ st Onana), Stanciu (25’ st Cuenca), Masini, Fini; Carboni (1’ st Marcandalli), Ekhator (25’ st Ekuban). A disp.: Leani, Sommariva, Thorsby, Martin, Ostigard, Vitinha, Messias, Colombo. All.: De Rossi

Arbitro: Perri

Marcatori: 19’ Djimsiti, 9’ st de Roon, 37’ st Pasalic, 45’+1’ st Ahanor

Espulsi: Fini (G)