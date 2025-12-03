Mondiali Rugby 2027, il sorteggio

Il sorteggio di Sydney ha rivelato i 6 gironi della Rugby World Cup 2027, che si disputerà in Australia. La formula a 24 squadre prevede una prima fase a gironi dalla quale verranno fuori le 16 squadre qualificate agli ottavi: le prime 2 di ogni gruppo più le 4 migliori terze.
L’Italia è inserita nel girone B con Sudafrica, Georgia e Romania. La vincitrice di questo raggruppamento affronterà una delle migliori terze, mentre la seconda classificata sfiderà la prima del girone F, che comprende Inghilterra, Galles, Tonga e Zimbabwe.
I padroni di casa dell’Australia trovano gli All Blacks, ma anche Cile e Hong Kong a completare un girone A abbastanza agevole.
Il girone è C particolarmente esotico con Argentina, Fiji, Spagna e Canada, mentre il girone D è tra i più duri con Irlanda, Scozia, Uruguay e Portogallo. Insieme al B (Sudafrica, Italia, Georgia e Romania) è sicuramente il più difficile.
Nel girone E invece la Francia trova Giappone, Stati Uniti e Samoa. Come detto, il girone F vedrà l’Inghilterra affrontare Galles, Tonga e Zimbabwe.
Il calendario completo delle partite della Rugby World Cup 2027 con date e orari di tutti gli incontri del Mondiale, compresi quelli dell’Italia, sarà pubblicato il 3 febbraio 2026
Rugby World Cup 2027: tutti i gironi del Mondiale in Australia
Girone A
Nuova Zelanda
Australia
Cile
Hong Kong
Girone B
Sudafrica
Italia
Georgia
Romania
Girone C
Argentina
Fiji
Spagna
Canada
Girone D
Irlanda
Scozia
Uruguay
Portogallo
Girone E
Francia
Giappone
Stati Uniti
Samoa
Girone F
Inghilterra
Galles
Tonga
Zimbabwe