Mondiali Rugby 2027, il sorteggio

Il sorteggio di Sydney ha rivelato i 6 gironi della Rugby World Cup 2027, che si disputerà in Australia. La formula a 24 squadre prevede una prima fase a gironi dalla quale verranno fuori le 16 squadre qualificate agli ottavi: le prime 2 di ogni gruppo più le 4 migliori terze.

L’Italia è inserita nel girone B con Sudafrica, Georgia e Romania. La vincitrice di questo raggruppamento affronterà una delle migliori terze, mentre la seconda classificata sfiderà la prima del girone F, che comprende Inghilterra, Galles, Tonga e Zimbabwe.

I padroni di casa dell’Australia trovano gli All Blacks, ma anche Cile e Hong Kong a completare un girone A abbastanza agevole.

Il girone è C particolarmente esotico con Argentina, Fiji, Spagna e Canada, mentre il girone D è tra i più duri con Irlanda, Scozia, Uruguay e Portogallo. Insieme al B (Sudafrica, Italia, Georgia e Romania) è sicuramente il più difficile.

Nel girone E invece la Francia trova Giappone, Stati Uniti e Samoa. Come detto, il girone F vedrà l’Inghilterra affrontare Galles, Tonga e Zimbabwe.

Il calendario completo delle partite della Rugby World Cup 2027 con date e orari di tutti gli incontri del Mondiale, compresi quelli dell’Italia, sarà pubblicato il 3 febbraio 2026

Rugby World Cup 2027: tutti i gironi del Mondiale in Australia

Girone A

Nuova Zelanda

Australia

Cile

Hong Kong

Girone B

Sudafrica

Italia

Georgia

Romania

Girone C

Argentina

Fiji

Spagna

Canada

Girone D

Irlanda

Scozia

Uruguay

Portogallo

Girone E

Francia

Giappone

Stati Uniti

Samoa

Girone F

Inghilterra

Galles

Tonga

Zimbabwe